https://ria.ru/20240424/titp-1941905908.html

Канада разрешила Airbus использовать российский титан, пишут СМИ

Канада разрешила Airbus использовать российский титан, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024

Канада разрешила Airbus использовать российский титан, пишут СМИ

Правительство Канады разрешило Airbus использовать российский титан в своем производстве вопреки введенным санкциям, пишет агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T02:44

2024-04-24T02:44

2024-04-24T04:10

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Правительство Канады разрешило Airbus использовать российский титан в своем производстве вопреки введенным санкциям, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. В статье говорится, что заводы авиастроительной компании находятся в том числе в Канаде, а запрет на использование титана из России поставил бы под удар производство в этой стране."Airbus осведомлен о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении (российской металлургической компании. — Прим. ред.) "ВСПМО-Ависма", и получил необходимое разрешение для проведения операций Airbus в соответствии с применяемыми санкциями", — говорится в заявлении корпорации. Журналисты сообщили, что Канада ввела ограничения против "ВСПМО-Ависма" в феврале 2024 года, приписав ей связи с российским военно-промышленным комплексом на фоне конфликта на Украине. В статье отметили, что в заявлении европейской корпорации аэрокосмической промышленности не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

канада, россия, airbus, в мире