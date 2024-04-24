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Канада разрешила Airbus использовать российский титан, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024
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02:44 24.04.2024 (обновлено: 04:10 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/titp-1941905908.html
Канада разрешила Airbus использовать российский титан, пишут СМИ
Канада разрешила Airbus использовать российский титан, пишут СМИ - РИА Новости, 24.04.2024
Канада разрешила Airbus использовать российский титан, пишут СМИ
Правительство Канады разрешило Airbus использовать российский титан в своем производстве вопреки введенным санкциям, пишет агентство Reuters со ссылкой на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T02:44
2024-04-24T04:10
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Правительство Канады разрешило Airbus использовать российский титан в своем производстве вопреки введенным санкциям, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. В статье говорится, что заводы авиастроительной компании находятся в том числе в Канаде, а запрет на использование титана из России поставил бы под удар производство в этой стране."Airbus осведомлен о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении (российской металлургической компании. — Прим. ред.) "ВСПМО-Ависма", и получил необходимое разрешение для проведения операций Airbus в соответствии с применяемыми санкциями", — говорится в заявлении корпорации. Журналисты сообщили, что Канада ввела ограничения против "ВСПМО-Ависма" в феврале 2024 года, приписав ей связи с российским военно-промышленным комплексом на фоне конфликта на Украине. В статье отметили, что в заявлении европейской корпорации аэрокосмической промышленности не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций.
https://ria.ru/20240415/evropa-1939995933.html
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канада, россия, airbus, в мире
Канада, Россия, Airbus, В мире
Канада разрешила Airbus использовать российский титан, пишут СМИ

Reuters: Канада разрешила использовать российский титан при производстве Airbus

© РИА Новости / Максим БлиновCамолет Airbus A330
Cамолет Airbus A330 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Cамолет Airbus A330. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Правительство Канады разрешило Airbus использовать российский титан в своем производстве вопреки введенным санкциям, пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.
В статье говорится, что заводы авиастроительной компании находятся в том числе в Канаде, а запрет на использование титана из России поставил бы под удар производство в этой стране.
"Airbus осведомлен о том, что канадское правительство вводит санкции в отношении (российской металлургической компании. — Прим. ред.) "ВСПМО-Ависма", и получил необходимое разрешение для проведения операций Airbus в соответствии с применяемыми санкциями", — говорится в заявлении корпорации.
Журналисты сообщили, что Канада ввела ограничения против "ВСПМО-Ависма" в феврале 2024 года, приписав ей связи с российским военно-промышленным комплексом на фоне конфликта на Украине. В статье отметили, что в заявлении европейской корпорации аэрокосмической промышленности не уточняется, как долго будет действовать данное исключение из санкций.
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