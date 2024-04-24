https://ria.ru/20240424/tiktok-1942123157.html

TikTok назвала закон о ее возможном запрете в США неконституционным

TikTok назвала закон о ее возможном запрете в США неконституционным - РИА Новости, 24.04.2024

TikTok назвала закон о ее возможном запрете в США неконституционным

Соцсеть TikTok назвала "неконституционным" закон о ее возможном запрете в США, будет отстаивать свои права в суде, говорится в заявлении, опубликованном в связи РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:38

2024-04-24T18:38

2024-04-24T18:52

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Соцсеть TikTok назвала "неконституционным" закон о ее возможном запрете в США, будет отстаивать свои права в суде, говорится в заявлении, опубликованном в связи с подписанием президентом США закона о выделении помощи зарубежным союзникам, частью которого стал ультиматум о смене собственника соцсети."Закон о запрете TikTok является неконституционным и мы будем оспаривать его в суде", - говорится в заявлении компании, опубликованном в ее официальном аккаунте в соцсети Х. В компании уверены, что "факты и закон" на их стороне и напоминают, что "инвестировали миллиарды долларов в обеспечение безопасности данных в США и на то, чтобы их платформа была свободна от внешнего влияния и манипуляций"."Этот запрет станет разрушительным для семи миллионов компаний и лишит голоса 170 миллионов американцев", - предупредили в компании, подчеркнув, что продолжат вкладывать средства в то, чтобы TikTok оставался безопасной платформой для всех американцев.Ранее в среду президент США Джо Байден подписал принятый обеими палатами конгресса законопроект, частью которого стала инициатива запрета соцсети TikTok в случае, если владеющая ей компания ByteDance не продаст свой американский бизнес, соцсеть TikTok, в течение девяти месяцев. Закон предусматривает возможность продления президентом этого срока до года. Кампания против соцсети TikTok ведется в США на протяжении ряда лет, формальным основанием для запрета конгесс и администрация называют возможную связь компании с правительством КНР и заботу о безопасности личных данных американцев. Соцсеть подобные обвинения отвергает.

https://ria.ru/20240221/akkaunt-1928841110.html

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сша, tiktok, в мире, джо байден, китай