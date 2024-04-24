https://ria.ru/20240424/telegraph-1942004830.html

Пять напуганных лошадей дворцовой кавалерии разбежались по Лондону

Пять напуганных лошадей дворцовой кавалерии разбежались по Лондону - РИА Новости, 24.04.2024

Пять напуганных лошадей дворцовой кавалерии разбежались по Лондону

Пять лошадей королевской конной гвардии во время ежедневных утренних учений сбросили с себя гвардейцев и разбежались по Лондону, передает издание Telegraph. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:20

2024-04-24T13:20

2024-04-24T13:33

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пять лошадей королевской конной гвардии во время ежедневных утренних учений сбросили с себя гвардейцев и разбежались по Лондону, передает издание Telegraph. "Пять сбежавших лошадей дворцовой кавалерии разбежались по центру Лондона, сбросив наездников во время учений", – пишет газета. Судя по публикуемым в интернете фотографиям и видеороликам, напуганные беглецы разбежались по районам, расположенным вблизи от Букингемского дворца. На фото видно, что у одной из лошадей по груди стекает кровь. Сообщается также, что одна из них врезалась в туристический автобус и разбила лобовое стекло. По данным газеты, пять человек пострадали в трех разных кварталах Лондона. Военные источники утверждают, что подобный испуг для лошадей дворцовой гвардии удивителен, поскольку они хорошо обучены и привыкли находиться вблизи городского транспорта среди большого скопления людей, сказано в статье. Сейчас полиция совместно с коллегами из армии совместно ищут беглецов.

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