https://ria.ru/20240424/tbilisi-1942163818.html
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах - РИА Новости, 24.04.2024
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах, молодежь проводит шествие по центральным проспектам города, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:09
2024-04-24T23:09
2024-04-24T23:09
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ТБИЛИСИ, 24 апр - РИА Новости. В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах, молодежь проводит шествие по центральным проспектам города, передает корреспондент РИА Новости. Это десятый день непрерывных демонстраций в столице Грузии. Группа молодежи с плакатами в руках проводит шествие по городу. Митингующих курируют бригады патрульной полиции. Акции протеста начались в Тбилиси после того, как правящая партия "Грузинская мечта" инициировала в парламенте законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Законодательный орган уже принял его в первом чтении. Это решение подверглось резкой критике со стороны руководства институтов Евросоюза. В Брюсселе намекнули, что с такими законами Грузию вряд ли возьмут в ЕС. В Тбилиси проходят митинги с требованием отозвать законопроект. Правящая партия "Грузинская мечта" планирует провести 29 апреля контракцию в поддержку закона.
https://ria.ru/20240421/gretsiya-1941385778.html
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Митинг в Тбилиси против закона об иноагентах
В Тбилиси проходит очередной митинг против закона об иноагентах, передает корреспондент РИА Новости. Молодежь проводит шествие по центральным проспектам города.
Это уже 10-й день непрерывных демонстраций в столице после того, как "Грузинская мечта" внесла закон "О прозрачности иностранного влияния" в парламент.
2024-04-24T23:09
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в мире, грузия, тбилиси, брюссель, евросоюз, парламентские выборы в грузии
В мире, Грузия, Тбилиси, Брюссель, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии
В Тбилиси прошла акция против закона об иноагентах
В Тбилиси на центральных проспектах прошла акция против закона об иноагентах