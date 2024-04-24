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Шольц сделал заявление о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 24.04.2024 (обновлено: 15:44 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/taurus-1942049087.html
Шольц сделал заявление о поставках ракет Taurus Украине
Шольц сделал заявление о поставках ракет Taurus Украине - РИА Новости, 24.04.2024
Шольц сделал заявление о поставках ракет Taurus Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что не изменит своего решения не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:16
2024-04-24T15:44
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что не изменит своего решения не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.В ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Шольца спросили, не настало ли время Германии поставить Украине ракеты Taurus на фоне решения американского конгресса о выделении на помощь Украине почти 61 миллиарда долларов."Что касается упомянутых систем вооружения, то мое решение не изменится", - сказал канцлер. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Phoenix.При этом канцлер подчеркнул решимость Германии продолжать оставаться крупнейшим в Европе донором помощи Украине и концентрироваться, прежде всего, на укреплении ПВО Украины.Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939109338.html
https://ria.ru/20240319/taurus-1934163465.html
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в мире, германия, украина, олаф шольц
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Олаф Шольц
Шольц сделал заявление о поставках ракет Taurus Украине

Шольц заявил, что не изменит своего решения не поставлять Украине ракеты Taurus

© AP Photo / Julia NikhinsonКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в среду, что не изменит своего решения не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.
В ходе пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком Шольца спросили, не настало ли время Германии поставить Украине ракеты Taurus на фоне решения американского конгресса о выделении на помощь Украине почти 61 миллиарда долларов.
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"Что касается упомянутых систем вооружения, то мое решение не изменится", - сказал канцлер. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале Phoenix.
При этом канцлер подчеркнул решимость Германии продолжать оставаться крупнейшим в Европе донором помощи Украине и концентрироваться, прежде всего, на укреплении ПВО Украины.
Шольц ранее уже неоднократно заявлял, что исключает поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против поставок дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, несмотря на давление со стороны оппозиции и даже некоторых членов правящей коалиции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаОлаф Шольц
 
 
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