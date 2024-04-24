https://ria.ru/20240424/svo-1942140847.html

ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол

ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол - РИА Новости, 24.04.2024

ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые военные поставки США Украине, заявил, что вся техника и вооружение будут сожжены военными РФ. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T20:03

2024-04-24T20:03

2024-04-24T20:03

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

анатолий антонов

министерство обороны сша

безопасность

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые военные поставки США Украине, заявил, что вся техника и вооружение будут сожжены военными РФ. Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. "Военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными Силами России. Российский народ полностью сплочен вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело - правое. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - сказал Антонов в интервью российским журналистам. Он отметил, что "любая мера" США против России является "мощнейшим аргументом в пользу невозможности пребывания мира в состоянии однополярного диктата одной страны", а поставки дальнобойных ракет ATACMS лишь усугубляют положение. В Пентагоне в среду также сообщали, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Тем не менее, какие именно боеприпасы для HIMARS передают США со складов Пентагона, не уточняется, однако теоретически они могут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.

https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, украина, анатолий антонов, министерство обороны сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф