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ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:03 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/svo-1942140847.html
ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол
ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол - РИА Новости, 24.04.2024
ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые военные поставки США Украине, заявил, что вся техника и вооружение будут сожжены военными РФ. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:03
2024-04-24T20:03
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
анатолий антонов
министерство обороны сша
безопасность
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые военные поставки США Украине, заявил, что вся техника и вооружение будут сожжены военными РФ. Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. "Военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными Силами России. Российский народ полностью сплочен вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело - правое. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - сказал Антонов в интервью российским журналистам. Он отметил, что "любая мера" США против России является "мощнейшим аргументом в пользу невозможности пребывания мира в состоянии однополярного диктата одной страны", а поставки дальнобойных ракет ATACMS лишь усугубляют положение. В Пентагоне в среду также сообщали, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Тем не менее, какие именно боеприпасы для HIMARS передают США со складов Пентагона, не уточняется, однако теоретически они могут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html
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россия, сша, украина, анатолий антонов, министерство обороны сша, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, Министерство обороны США, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России сожгут все американские поставки Украине, заверил посол

Антонов: российские военные сожгут всю американскую технику и вооружение на СВО

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые военные поставки США Украине, заявил, что вся техника и вооружение будут сожжены военными РФ.
Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией.
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"Военные поставки Соединенных Штатов и их сателлитов сжигались, сжигаются и будут сжигаться Вооруженными Силами России. Российский народ полностью сплочен вокруг президента Владимира Владимировича Путина, нашей армии и флота. Понимает, что наше дело - правое. Все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены", - сказал Антонов в интервью российским журналистам.
Он отметил, что "любая мера" США против России является "мощнейшим аргументом в пользу невозможности пребывания мира в состоянии однополярного диктата одной страны", а поставки дальнобойных ракет ATACMS лишь усугубляют положение.
В Пентагоне в среду также сообщали, что США возобновляют военные поставки на Украину пакетом на 1 миллиард долларов. В него войдут боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Тем не менее, какие именно боеприпасы для HIMARS передают США со складов Пентагона, не уточняется, однако теоретически они могут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАУкраинаАнатолий АнтоновМинистерство обороны СШАБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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