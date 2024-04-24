https://ria.ru/20240424/svo-1942043549.html

Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак

Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак - РИА Новости, 24.04.2024

Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, уничтожили за сутки до 350 украинских военнослужащих и три... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:01

2024-04-24T15:01

2024-04-24T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, уничтожили за сутки до 350 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Очеретино, Водяное, Нетайлово и Новокалиново ДНР."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

семеновка (краматорск)

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безопасность, донецкая народная республика, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)