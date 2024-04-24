https://ria.ru/20240424/svo-1942043549.html
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак - РИА Новости, 24.04.2024
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, уничтожили за сутки до 350 украинских военнослужащих и три... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:01
2024-04-24T15:01
2024-04-24T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили семь атак ВСУ, уничтожили за сутки до 350 украинских военнослужащих и три гаубицы, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение и нанесли комплексное поражение формированиям 3-й штурмовой и 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Семеновка, Новгородское и Бердычи Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, отражены семь контратак штурмовых групп 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 23-й, 24-й, 100-й механизированных, 68-й, 71-й егерских бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Очеретино, Водяное, Нетайлово и Новокалиново ДНР."ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
семеновка (краматорск)
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безопасность, донецкая народная республика, семеновка (краматорск), вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Семеновка (Краматорск), Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Центр" отразили семь контратак
МО: подразделения группировки "Центр" отразили 7 контратак ВСУ за сутки