https://ria.ru/20240424/svo-1942042237.html

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 24.04.2024

Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе трёх украинских бригад и отразили контратаку, Киев потерял до 30 солдат, сообщило в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:59

2024-04-24T14:59

2024-04-24T15:10

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе трёх украинских бригад и отразили контратаку, Киев потерял до 30 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что западнее Нововодяного в ЛНР была отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)