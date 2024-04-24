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Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 24.04.2024
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14:59 24.04.2024 (обновлено: 15:10 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/svo-1942042237.html
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 24.04.2024
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе трёх украинских бригад и отразили контратаку, Киев потерял до 30 солдат, сообщило в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:59
2024-04-24T15:10
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе трёх украинских бригад и отразили контратаку, Киев потерял до 30 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что западнее Нововодяного в ЛНР была отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ."Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - добавили в МО РФ.Кроме того, уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
https://ria.ru/20240421/tsar-mangal-1941109542.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи

МО: подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" нанесли поражение живой силе трёх украинских бригад и отразили контратаку, Киев потерял до 30 солдат, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе 30-й, 57-й механизированных и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка Харьковской области, Новоселовское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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Отмечается, что западнее Нововодяного в ЛНР была отражена контратака формирований 3-й штурмовой бригады ВСУ.
"Противник потерял до 30 военнослужащих, три автомобиля и две 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - добавили в МО РФ.
Кроме того, уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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