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Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета
Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета - РИА Новости, 24.04.2024
Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета
Вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации, освобождают новые населенные пункты, заявил замначальника главного управления по... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:05
2024-04-24T12:05
2024-04-24T12:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации, освобождают новые населенные пункты, заявил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Наши подразделения министерства обороны Российской Федерации ежедневно освобождают достаточно серьезные участки, населенные пункты - итог мы видим ежедневно. Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат", - сказал Алаудинов. По его словам, противник "посыпался" по всей линии фронта.
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов
Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета
Алаудинов: ВС России ежедневно продвигаются и освобождают населенные пункты