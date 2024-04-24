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Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 24.04.2024 (обновлено: 12:44 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/svo-1941978869.html
Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета
Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета - РИА Новости, 24.04.2024
Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета
Вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации, освобождают новые населенные пункты, заявил замначальника главного управления по... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:05
2024-04-24T12:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации, освобождают новые населенные пункты, заявил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Наши подразделения министерства обороны Российской Федерации ежедневно освобождают достаточно серьезные участки, населенные пункты - итог мы видим ежедневно. Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат", - сказал Алаудинов. По его словам, противник "посыпался" по всей линии фронта.
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вооруженные силы рф, безопасность, россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Апты Алаудинов
Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета

Алаудинов: ВС России ежедневно продвигаются и освобождают населенные пункты

© РИА НовостиАпты Алаудинов
Апты Алаудинов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости
Апты Алаудинов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации, освобождают новые населенные пункты, заявил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала.
"Наши подразделения министерства обороны Российской Федерации ежедневно освобождают достаточно серьезные участки, населенные пункты - итог мы видим ежедневно. Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат", - сказал Алаудинов. По его словам, противник "посыпался" по всей линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьРоссияАпты Алаудинов
 
 
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