https://ria.ru/20240424/svo-1941978869.html

Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета

Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета - РИА Новости, 24.04.2024

Алаудинов анонсировал "более серьезный результат" на фронте к началу лета

Вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации, освобождают новые населенные пункты, заявил замначальника главного управления по... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:05

2024-04-24T12:05

2024-04-24T12:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

россия

апты алаудинов

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вооруженные силы России ежедневно продвигаются в зоне спецоперации, освобождают новые населенные пункты, заявил замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире Первого канала."Наши подразделения министерства обороны Российской Федерации ежедневно освобождают достаточно серьезные участки, населенные пункты - итог мы видим ежедневно. Я так думаю, что к концу месяца - началу июня мы увидим более серьезный, ощутимый результат", - сказал Алаудинов. По его словам, противник "посыпался" по всей линии фронта.

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

россия

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Кирилл Волков

вооруженные силы рф, безопасность, россия, апты алаудинов