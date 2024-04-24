Часть Одессы осталась без света после взрывов
ТСН: часть Одессы осталась без электричества после мощных взрывов
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Часть Одессы на юге Украины осталась без света после взрывов, сообщил украинский телеканал ТСН.
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" сообщил, что в Одессе на фоне воздушной тревоги раздаются взрывы.
"Часть Одессы осталась без электричества. Отключения света произошли после мощных взрывов в городе", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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