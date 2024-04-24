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Путин назвал сохранение духовных ценностей условием укрепления суверенитета - РИА Новости, 24.04.2024
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09:52 24.04.2024 (обновлено: 12:07 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/suverenitet-1941941716.html
Путин назвал сохранение духовных ценностей условием укрепления суверенитета
Путин назвал сохранение духовных ценностей условием укрепления суверенитета - РИА Новости, 24.04.2024
Путин назвал сохранение духовных ценностей условием укрепления суверенитета
Сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей — важнейшее условие укрепления суверенитета и безопасности государств, заявил Владимир Путин в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:52
2024-04-24T12:07
россия
санкт-петербург
владимир путин
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей — важнейшее условие укрепления суверенитета и безопасности государств, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Как показывает исторический опыт, последовательно и независимо развиваются те страны, которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов, чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям", — сказал глава государства. По его мнению, такой подход особенно важен сегодня, когда идет формирование многополярного миропорядка и глобальный баланс сил постепенно меняется в пользу мирового большинства, когда активно укрепляются новые центры развития. Одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм, за которым стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, добавил Путин. Еще одной темой, актуальной для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности и развития экономики, он считает защиту информационного пространства от внешних и внутренних угроз. "Твердо убеждены: мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере", — отметил президент.Он подчеркнул, что Россия готова к тесному взаимодействию в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности России. В ней участвуют делегации из 106 стран, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также восемь генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
https://ria.ru/20240328/patriarkh-1936277524.html
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россия, санкт-петербург, владимир путин, общество
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Общество
Путин назвал сохранение духовных ценностей условием укрепления суверенитета

Путин назвал сохранение традиционных ценностей условием укрепления суверенитета

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей — важнейшее условие укрепления суверенитета и безопасности государств, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
«
"Как показывает исторический опыт, последовательно и независимо развиваются те страны, которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов, чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям", — сказал глава государства.
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По его мнению, такой подход особенно важен сегодня, когда идет формирование многополярного миропорядка и глобальный баланс сил постепенно меняется в пользу мирового большинства, когда активно укрепляются новые центры развития.
Одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм, за которым стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, добавил Путин. Еще одной темой, актуальной для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности и развития экономики, он считает защиту информационного пространства от внешних и внутренних угроз.
"Твердо убеждены: мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере", — отметил президент.
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Он подчеркнул, что Россия готова к тесному взаимодействию в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности России. В ней участвуют делегации из 106 стран, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также восемь генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.
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