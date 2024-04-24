https://ria.ru/20240424/suverenitet-1941941716.html

Путин назвал сохранение духовных ценностей условием укрепления суверенитета

Путин назвал сохранение духовных ценностей условием укрепления суверенитета - РИА Новости, 24.04.2024

Путин назвал сохранение духовных ценностей условием укрепления суверенитета

Сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей — важнейшее условие укрепления суверенитета и безопасности государств, заявил Владимир Путин в... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:52

2024-04-24T09:52

2024-04-24T12:07

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санкт-петербург

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Сохранение и защита традиционных духовно-нравственных ценностей — важнейшее условие укрепления суверенитета и безопасности государств, заявил Владимир Путин в видеообращении к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Как показывает исторический опыт, последовательно и независимо развиваются те страны, которые берегут национальную идентичность и самобытность своих народов, чтут память предков и при этом с уважением относятся к другим культурам и традициям", — сказал глава государства. По его мнению, такой подход особенно важен сегодня, когда идет формирование многополярного миропорядка и глобальный баланс сил постепенно меняется в пользу мирового большинства, когда активно укрепляются новые центры развития. Одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм, за которым стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, добавил Путин. Еще одной темой, актуальной для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности и развития экономики, он считает защиту информационного пространства от внешних и внутренних угроз. "Твердо убеждены: мировому сообществу надо системно и последовательно создавать единые, юридически обязывающие нормы и принципы поведения государств в информационной сфере", — отметил президент.Он подчеркнул, что Россия готова к тесному взаимодействию в обеспечении глобальной и региональной безопасности, в формировании нового, отвечающего интересам большинства стран многополярного мироустройства.Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности России. В ней участвуют делегации из 106 стран, возглавляемые секретарями советов безопасности, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, министрами и руководителями специальных служб, а также восемь генеральных секретарей и представителей руководства международных организаций.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, владимир путин, общество