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Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской - РИА Новости, 24.04.2024
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15:36 24.04.2024 (обновлено: 15:38 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/sud-1942058491.html
Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской
Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской - РИА Новости, 24.04.2024
Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской
Мосгорсуд продлил на три месяца арест блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:36
2024-04-24T15:38
московский городской суд
происшествия
елена блиновская
эльман пашаев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мосгорсуд продлил на три месяца арест блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года", - огласил решение судья.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что обвиняемым еще необходимо ознакомиться со всеми материалами дела. Так, по словам следователя, Блиновская изучила пять томов уголовного дела, ее супруг Алексей - четыре.Адвокат Наталия Сальникова в качестве одного из обоснований освобождения клиентки из-под стражи назвала пребывание ее супруга в зоне СВО."Длительное отсутствие матери влияет на детскую психику. Избрав моей подзащитной иную меру пресечения, мы ничем не нарушим интересы следствия… Существенное значение имеет, чтобы кто-то находился дома с детьми", - сказала Сальникова.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал недавно РИА Новости его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он пояснил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934960962.html
https://ria.ru/20240413/istochnik-1939809739.html
https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927146310.html
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московский городской суд, происшествия, елена блиновская, эльман пашаев
Московский городской суд, Происшествия, Елена Блиновская, Эльман Пашаев
Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской

Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской до 26 июля

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мосгорсуд продлил на три месяца арест блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года", - огласил решение судья.
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Блиновских обвинили в легализации 706 миллионов рублей из скрытых доходов
22 марта, 15:37
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что обвиняемым еще необходимо ознакомиться со всеми материалами дела. Так, по словам следователя, Блиновская изучила пять томов уголовного дела, ее супруг Алексей - четыре.
Адвокат Наталия Сальникова в качестве одного из обоснований освобождения клиентки из-под стражи назвала пребывание ее супруга в зоне СВО.
"Длительное отсутствие матери влияет на детскую психику. Избрав моей подзащитной иную меру пресечения, мы ничем не нарушим интересы следствия… Существенное значение имеет, чтобы кто-то находился дома с детьми", - сказала Сальникова.
Алексей Блиновский
Муж Блиновской уехал в зону спецоперации, рассказал источник
13 апреля, 16:07
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал недавно РИА Новости его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он пояснил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
Блогер Аяз Шабутдинов - РИА Новости, 1920, 13.02.2024
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13 февраля, 17:43
 
Московский городской судПроисшествияЕлена БлиновскаяЭльман Пашаев
 
 
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