https://ria.ru/20240424/sud-1942058491.html

Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской

Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской - РИА Новости, 24.04.2024

Мосгорсуд продлил арест блогеру Блиновской

Мосгорсуд продлил на три месяца арест блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:36

2024-04-24T15:36

2024-04-24T15:38

московский городской суд

происшествия

елена блиновская

эльман пашаев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Мосгорсуд продлил на три месяца арест блогеру Елене Блиновской, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Продлить меру пресечения Блиновской Елене Олеговне до 26 июля 2024 года", - огласил решение судья.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.Следствие мотивировало свое ходатайство тем, что обвиняемым еще необходимо ознакомиться со всеми материалами дела. Так, по словам следователя, Блиновская изучила пять томов уголовного дела, ее супруг Алексей - четыре.Адвокат Наталия Сальникова в качестве одного из обоснований освобождения клиентки из-под стражи назвала пребывание ее супруга в зоне СВО."Длительное отсутствие матери влияет на детскую психику. Избрав моей подзащитной иную меру пресечения, мы ничем не нарушим интересы следствия… Существенное значение имеет, чтобы кто-то находился дома с детьми", - сказала Сальникова.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.Блиновский находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал недавно РИА Новости его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он пояснил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.

https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934960962.html

https://ria.ru/20240413/istochnik-1939809739.html

https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927146310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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московский городской суд, происшествия, елена блиновская, эльман пашаев