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Брянский суд арестовал подстрекателя, убеждавшего бойца СВО сдаться в плен - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/sud-1942007949.html
Брянский суд арестовал подстрекателя, убеждавшего бойца СВО сдаться в плен
Брянский суд арестовал подстрекателя, убеждавшего бойца СВО сдаться в плен - РИА Новости, 24.04.2024
Брянский суд арестовал подстрекателя, убеждавшего бойца СВО сдаться в плен
Суд в Брянской области отправил под стражу обвиняемого, который в смс-переписке подстрекал бойца спецоперации к добровольной сдаче в плен, сообщили в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:28
2024-04-24T13:28
происшествия
россия
брянская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Брянской области отправил под стражу обвиняемого, который в смс-переписке подстрекал бойца спецоперации к добровольной сдаче в плен, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона. "Выгоничский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в подстрекательстве военнослужащего к добровольной сдаче в плен (ч. 4 ст. 33, ст. 352.1 УК РФ)", – говорится в сообщении. По данным суда, в конце мая 2023 года фигурант дела в ходе смс-переписки с военнослужащим специальной военной операции уговаривал и убеждал бойца к добровольной сдаче в плен вооруженным силам Украины. Уточняется, что противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области, дело расследуется СУСК РФ по региону.
https://ria.ru/20240117/terrorizm-1921788194.html
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происшествия, россия, брянская область, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Брянский суд арестовал подстрекателя, убеждавшего бойца СВО сдаться в плен

Суд отправил под стражу обвиняемого в подстрекательстве бойца СВО к сдаче в плен

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Брянской области отправил под стражу обвиняемого, который в смс-переписке подстрекал бойца спецоперации к добровольной сдаче в плен, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.
«
"Выгоничский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в подстрекательстве военнослужащего к добровольной сдаче в плен (ч. 4 ст. 33, ст. 352.1 УК РФ)", – говорится в сообщении.
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По данным суда, в конце мая 2023 года фигурант дела в ходе смс-переписки с военнослужащим специальной военной операции уговаривал и убеждал бойца к добровольной сдаче в плен вооруженным силам Украины.
Уточняется, что противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Брянской области, дело расследуется СУСК РФ по региону.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияБрянская областьВооруженные силы Украины
 
 
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