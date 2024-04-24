https://ria.ru/20240424/sud-1941944432.html

Мосгорсуд заявил о сговоре замминистра обороны Иванова с третьими лицами

Мосгорсуд заявил о сговоре замминистра обороны Иванова с третьими лицами - РИА Новости, 24.04.2024

Мосгорсуд заявил о сговоре замминистра обороны Иванова с третьими лицами

Сергей Бородин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:01

2024-04-24T10:01

2024-04-24T10:19

происшествия

россия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

московский городской суд

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сергей Бородин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения [взятки] в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - сообщили РИА Новости в суде. Замминистра арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). "Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240423/vzyatka-1941885955.html

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происшествия, россия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, московский городской суд