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Мосгорсуд заявил о сговоре замминистра обороны Иванова с третьими лицами - РИА Новости, 24.04.2024
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10:01 24.04.2024 (обновлено: 10:19 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/sud-1941944432.html
Мосгорсуд заявил о сговоре замминистра обороны Иванова с третьими лицами
Мосгорсуд заявил о сговоре замминистра обороны Иванова с третьими лицами - РИА Новости, 24.04.2024
Мосгорсуд заявил о сговоре замминистра обороны Иванова с третьими лицами
Сергей Бородин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:01
2024-04-24T10:19
происшествия
россия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
московский городской суд
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сергей Бородин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения [взятки] в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - сообщили РИА Новости в суде. Замминистра арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). "Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова, московский городской суд
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Московский городской суд
Мосгорсуд заявил о сговоре замминистра обороны Иванова с третьими лицами

Бородин и Иванов вступили в сговор с третьими лицами для получения взятки

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыЗаместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов в Басманном суде города Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Сергей Бородин и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вступили в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«
"Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления - получения [взятки] в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - сообщили РИА Новости в суде.
Замминистра арестован до 23 июня по статье ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).
"Бородин, находясь в дружеских связях с заместителем обороны РФ Ивановым, который курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов министерства обороны, вступили в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединились с ними для совершения организованной группой преступления - получения в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны", - говорится в сообщении.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Замминистра обороны Иванова задержали по подозрению в получении взятки
23 апреля, 21:27
 
ПроисшествияРоссияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура ИвановаМосковский городской суд
 
 
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