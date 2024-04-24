https://ria.ru/20240424/sud-1941941352.html

Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова

Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова - РИА Новости, 24.04.2024

Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова

По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова арестован Сергей Бородин, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:50

2024-04-24T09:50

2024-04-24T10:56

сергей бородин

происшествия

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россия

тимур иванов

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова арестован Сергей Бородин, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы."<...> в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", — указывается в посте.Бородину так же, как и Иванову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Им грозит до 15 лет лишения свободыОтмечается, что замминистра вместе с Бородиным вступил в преступный сговор с третьими лицами.В 2012 году Иванов был зампредседателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой". В мае 2016 года его назначили заместителем министра обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса.

https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html

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