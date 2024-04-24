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Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
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09:50 24.04.2024 (обновлено: 10:56 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/sud-1941941352.html
Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова
Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова - РИА Новости, 24.04.2024
Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова
По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова арестован Сергей Бородин, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:50
2024-04-24T10:56
сергей бородин
происшествия
москва
россия
тимур иванов
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова арестован Сергей Бородин, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.&quot;&lt;...&gt; в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года&quot;, — указывается в посте.Бородину так же, как и Иванову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Им грозит до 15 лет лишения свободыОтмечается, что замминистра вместе с Бородиным вступил в преступный сговор с третьими лицами.В 2012 году Иванов был зампредседателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой". В мае 2016 года его назначили заместителем министра обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса.
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941891900.html
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сергей бородин, происшествия, москва, россия, тимур иванов, дело замминистра обороны тимура иванова
Сергей Бородин, Происшествия, Москва, Россия, Тимур Иванов, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Суд арестовал Сергея Бородина по делу Иванова

В Москве суд арестовал фигуранта по делу замминистра обороны Иванова Бородина

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. По делу заместителя министра обороны Тимура Иванова арестован Сергей Бородин, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.
«

"<...> в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца 00 суток, до 23 июня 2024 года", — указывается в посте.

Бородину так же, как и Иванову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Им грозит до 15 лет лишения свободы
Отмечается, что замминистра вместе с Бородиным вступил в преступный сговор с третьими лицами.
В 2012 году Иванов был зампредседателя правительства Московской области. С 2013 по 2016-й — генеральный директор АО "Оборонстрой". В мае 2016 года его назначили заместителем министра обороны. В частности, он курировал работу военно-строительного комплекса.
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Замминистру обороны Иванову грозят 15 лет заключения
23 апреля, 22:31
 
Сергей БородинПроисшествияМоскваРоссияТимур ИвановДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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