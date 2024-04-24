https://ria.ru/20240424/sud-1941930523.html

В Новосибирске бар оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

В Новосибирске бар оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений - РИА Новости, 24.04.2024

В Новосибирске бар оштрафовали за пропаганду нетрадиционных отношений

Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал местный бар "Элтон" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 500 тысяч рублей, сообщает... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T09:18

2024-04-24T09:18

2024-04-24T09:18

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 24 апр – РИА Новости. Железнодорожный районный суд Новосибирска оштрафовал местный бар "Элтон" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений на 500 тысяч рублей, сообщает управление судебного департамента Новосибирской области. "Суд постановил признать ООО "Элтон Джон" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений), и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей", - говорится в сообщении. В управлении пояснили, что полицейские составили протокол в отношении ООО "Элтон Джон", согласно которому заведение массово распространяет в канале сообщества "Elton bar & Blue Piano bar Новосибирск" в Telegram и видеосюжете на YouTube информацию, направленную "на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений или искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений". В судебном процессе представитель бара не признал вину в административном правонарушении, утверждая, что видеосюжет, размещенный на YouTube, снял блогер, не являющийся сотрудником заведения, а также отрицал принадлежность обозначенного Telegram-канала. Кроме того, адвокат утверждал, что представленные материалы не содержат призывов менять свои сексуальные установки и предпочтения. "Суд, исследовав материалы дела, установил, что факт совершения ООО "Элтон Джон" административного правонарушения подтверждается рядом доказательств: осмотром страниц, на которых были размещены материалы, а также заключением эксперта АНО "Центр экспертиз", согласно которому в материале… содержатся признаки символики ЛГБТ* организаций... в представленном на исследование материале имеются признаки пропаганды движения ЛГБТ*", - говорится в сообщении. В конце марта владелец "Элтона" Артем Демченко сообщал РИА Новости, что заведение сменит название, а одноименный красноярский бар был оштрафован на 450 тысяч рублей за "нетрадиционные" вечеринки.*Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20231201/lazarev-1913235969.html

https://ria.ru/20231018/propaganda-1903534668.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск