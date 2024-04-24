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"Они знают": в США ужаснулись реакции России на западную технику - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:59 24.04.2024 (обновлено: 19:02 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ssha-1942128374.html
"Они знают": в США ужаснулись реакции России на западную технику
"Они знают": в США ужаснулись реакции России на западную технику - РИА Новости, 24.04.2024
"Они знают": в США ужаснулись реакции России на западную технику
Американская национальная безопасность слабеет из-за того, что российские военные на Украине учатся воевать с западным оружием, заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:59
2024-04-24T19:02
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американская национальная безопасность слабеет из-за того, что российские военные на Украине учатся воевать с западным оружием, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем Youtube-канале."Мы передали Украине боевые машины Abrams, Stryker, Bradley, ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin, наши системы ПВО Patriot, РСЗО HIMARS. Мы передали эти системы Украине для борьбы с Россией. И угадайте, что они делают. Они учатся воевать со всем этим", — пожаловался он.По словам офицера, российские системы РЭБ успешно сбивают западные ракеты и беспилотники, а военные уже понимают, как противостоять американской бронетехнике, которая часто переходит России неповрежденной.Все это, считает эксперт, снижает обороноспособность самих США. Как отметил Дэвис, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более уязвимой станет американская оборона."Наша национальная безопасность слабее, чем она была, когда начался этот конфликт, понимаете? Наши усилия сделали Америку слабее, чем она была раньше, потому что противник лучше знает, как победить наше оружие. Даже помимо тактики, они знают, как победить наши технологии", — заключил аналитик.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20240424/donetsk-1942083426.html
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в мире, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия
"Они знают": в США ужаснулись реакции России на западную технику

Подполковник Дэвис: Россия учится воевать с западным оружием на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Американская национальная безопасность слабеет из-за того, что российские военные на Украине учатся воевать с западным оружием, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на своем Youtube-канале.
"Мы передали Украине боевые машины Abrams, Stryker, Bradley, ПЗРК Stinger, противотанковые комплексы Javelin, наши системы ПВО Patriot, РСЗО HIMARS. Мы передали эти системы Украине для борьбы с Россией. И угадайте, что они делают. Они учатся воевать со всем этим", — пожаловался он.
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По словам офицера, российские системы РЭБ успешно сбивают западные ракеты и беспилотники, а военные уже понимают, как противостоять американской бронетехнике, которая часто переходит России неповрежденной.
Все это, считает эксперт, снижает обороноспособность самих США. Как отметил Дэвис, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем более уязвимой станет американская оборона.
«
"Наша национальная безопасность слабее, чем она была, когда начался этот конфликт, понимаете? Наши усилия сделали Америку слабее, чем она была раньше, потому что противник лучше знает, как победить наше оружие. Даже помимо тактики, они знают, как победить наши технологии", — заключил аналитик.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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