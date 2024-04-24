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Пентагон объявил о возобновлении пакетных поставок военной помощи Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:39 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ssha-1942123268.html
Пентагон объявил о возобновлении пакетных поставок военной помощи Украине
Пентагон объявил о возобновлении пакетных поставок военной помощи Украине - РИА Новости, 24.04.2024
Пентагон объявил о возобновлении пакетных поставок военной помощи Украине
США выделяют Украине первый после длительного перерыва пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:39
2024-04-24T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США выделяют Украине первый после длительного перерыва пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов, сообщил Пентагон. Поставки, которые стали возможны благодаря ассигнованию конгрессом 61 миллиарда долларов, включают боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Какие именно боеприпасы для HIMARS передают США со складов Пентагона не уточняется, однако теоретически они могут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS. Украинские военные также получат патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с беспилотниками, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.
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в мире, украина, сша, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Министерство обороны США
Пентагон объявил о возобновлении пакетных поставок военной помощи Украине

Пентагон: США выделят Украине пакет военной помощи на миллиард долларов

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США выделяют Украине первый после длительного перерыва пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов, сообщил Пентагон.
Поставки, которые стали возможны благодаря ассигнованию конгрессом 61 миллиарда долларов, включают боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование.
Какие именно боеприпасы для HIMARS передают США со складов Пентагона не уточняется, однако теоретически они могут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Украинские военные также получат патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с беспилотниками, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАМинистерство обороны США
 
 
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