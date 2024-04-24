https://ria.ru/20240424/ssha-1942123268.html

Пентагон объявил о возобновлении пакетных поставок военной помощи Украине

Пентагон объявил о возобновлении пакетных поставок военной помощи Украине - РИА Новости, 24.04.2024

Пентагон объявил о возобновлении пакетных поставок военной помощи Украине

США выделяют Украине первый после длительного перерыва пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:39

2024-04-24T18:39

2024-04-24T18:39

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США выделяют Украине первый после длительного перерыва пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов, сообщил Пентагон. Поставки, которые стали возможны благодаря ассигнованию конгрессом 61 миллиарда долларов, включают боеприпасы для комплексов ПВО и реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, в том числе кассетного типа, боевые машины пехоты Bradley, высокоточные авиационные боеприпасы и аэродромное оборудование. Какие именно боеприпасы для HIMARS передают США со складов Пентагона не уточняется, однако теоретически они могут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS. Украинские военные также получат патроны для стрелкового вооружения, в том числе для крупнокалиберных пулеметов, используемых для борьбы с беспилотниками, бронированные автомобили MRAP и HMMWV, переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы TOW, Javelin, AT-4 и многое другое.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, министерство обороны сша