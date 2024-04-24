https://ria.ru/20240424/ssha-1942120741.html

США не склонятся ни перед кем, включая Россию, заявил Байден

США не склонятся ни перед кем, включая Россию, заявил Байден - РИА Новости, 24.04.2024

США не склонятся ни перед кем, включая Россию, заявил Байден

США поддерживают союзников и ни перед кем не "склонятся", включая Россию и ее руководство, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:29

2024-04-24T18:29

2024-04-24T18:29

в мире

сша

россия

владимир путин

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США поддерживают союзников и ни перед кем не "склонятся", включая Россию и ее руководство, заявил президент США Джо Байден. "Америка поддерживает наших друзей. Мы выступаем против диктаторов. Мы ни перед кем не склонимся, точно не перед Владимиром Путиным", – сказал Байден в ходе пресс-конференции по случаю подписания пакета мер по помощи союзникам, включая Украину. Американский президент также утверждает, что Россия после Украины якобы может напрямую напасть на одного из союзников США по НАТО. Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей – все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден – "более опытный" и "прогнозируемый".

https://ria.ru/20240423/epokha-1941669973.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, владимир путин, джо байден