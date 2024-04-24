https://ria.ru/20240424/ssha-1942115642.html

Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии

Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 24.04.2024

Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии

Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по российской... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:16

2024-04-24T18:16

2024-04-24T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

игорь романенко

украина

сша

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757495375_0:152:2800:1726_1920x0_80_0_0_a996f9ecad7dbc2b56726bf573268cfa.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по российской энергоинфраструктуре, включая НПЗ, на фоне задержки одобрения нового пакета помощи в конгрессе. Министр обороны США Ллойд Остин 9 апреля заявил, что атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу для ситуации в мировой энергетике. Он высказался за прекращение Киевом подобных действий. "Мы должны просто смотреть, как они (в США) ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?" - приводит телеканал Al Jazeera слова Романенко. По его мнению, нежелание Вашингтона предоставить Украине ряд ракет и истребители усложняет для Киева возможность установления контроля над потерянными территориями.

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь романенко, украина, сша, вооруженные силы украины, россия