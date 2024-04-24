https://ria.ru/20240424/ssha-1942115642.html
Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии
Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 24.04.2024
Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии
Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по российской... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:16
2024-04-24T18:16
2024-04-24T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
игорь романенко
украина
сша
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757495375_0:152:2800:1726_1920x0_80_0_0_a996f9ecad7dbc2b56726bf573268cfa.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по российской энергоинфраструктуре, включая НПЗ, на фоне задержки одобрения нового пакета помощи в конгрессе. Министр обороны США Ллойд Остин 9 апреля заявил, что атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу для ситуации в мировой энергетике. Он высказался за прекращение Киевом подобных действий. "Мы должны просто смотреть, как они (в США) ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?" - приводит телеканал Al Jazeera слова Романенко. По его мнению, нежелание Вашингтона предоставить Украине ряд ракет и истребители усложняет для Киева возможность установления контроля над потерянными территориями.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757495375_147:0:2651:1878_1920x0_80_0_0_ffbcba4019b8d570abd5c5023ab9cf02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, игорь романенко, украина, сша, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Игорь Романенко, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Россия
Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии
Генерал ВСУ обвинил США в лицемерии из-за призыва не бить по российским НПЗ