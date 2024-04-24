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Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ssha-1942115642.html
Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии
Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии - РИА Новости, 24.04.2024
Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии
Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по российской... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:16
2024-04-24T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
игорь романенко
украина
сша
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по российской энергоинфраструктуре, включая НПЗ, на фоне задержки одобрения нового пакета помощи в конгрессе. Министр обороны США Ллойд Остин 9 апреля заявил, что атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу для ситуации в мировой энергетике. Он высказался за прекращение Киевом подобных действий. "Мы должны просто смотреть, как они (в США) ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?" - приводит телеканал Al Jazeera слова Романенко. По его мнению, нежелание Вашингтона предоставить Украине ряд ракет и истребители усложняет для Киева возможность установления контроля над потерянными территориями.
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в мире, игорь романенко, украина, сша, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Игорь Романенко, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Россия
Экс-замначальника генштаба ВСУ обвинил США в лицемерии

Генерал ВСУ обвинил США в лицемерии из-за призыва не бить по российским НПЗ

© РИА Новости / Александр Максименко | Перейти в медиабанкБывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Александр Максименко
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Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Бывший заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко обвинил США в лицемерии из-за призывов Вашингтона не наносить удары по российской энергоинфраструктуре, включая НПЗ, на фоне задержки одобрения нового пакета помощи в конгрессе.
Министр обороны США Ллойд Остин 9 апреля заявил, что атаки Украины на российские НПЗ несут угрозу для ситуации в мировой энергетике. Он высказался за прекращение Киевом подобных действий.
"Мы должны просто смотреть, как они (в США) ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?" - приводит телеканал Al Jazeera слова Романенко. По его мнению, нежелание Вашингтона предоставить Украине ряд ракет и истребители усложняет для Киева возможность установления контроля над потерянными территориями.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИгорь РоманенкоУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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