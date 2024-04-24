https://ria.ru/20240424/ssha-1942007818.html

США "ударили" по НАТО из-за России, рассказал американский полковник

США "ударили" по НАТО из-за России, рассказал американский полковник - РИА Новости, 24.04.2024

США "ударили" по НАТО из-за России, рассказал американский полковник

Попытки Вашингтона уничтожить Россию обернулись падением престижа США и НАТО, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:27

2024-04-24T13:27

2024-04-24T13:27

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Попытки Вашингтона уничтожить Россию обернулись падением престижа США и НАТО, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в статье для американского журнала American Conservative."Стратегия Вашингтона, если ее можно назвать таковой, в отношении Москвы заключалась в том, чтобы альянс оказывал экономическое, дипломатическое и военное давление на Россию с целью нанести ей непоправимый ущерб и дестабилизировать ее власти. Нереалистичный подход США не дал нужного результата, и теперь фатально ослаблена не Россия, а НАТО", — написал он.Сейчас Вашингтон должен задуматься, насколько целесообразна новая дорогостоящая холодная война, так как ресурсы Соединенных Штатов не безграничный, заключил Макгрегор.На Западе все часто звучат опасения насчет возможности начала прямого вооруженного конфликта между альянсом и Россией. В Кремле неоднократно отмечали, что Москва не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Так, в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20240424/newsweek-1941961892.html

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в мире, россия, москва, нато, министерство обороны сша