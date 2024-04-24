Союзникам становится сложнее доверять США, пишет Foreign Policy
FP: союзникам становится сложнее доверять США из-за задержек поставок Украине
© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Странам-союзникам становится сложнее доверять США на фоне задержек выделения помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
"Есть цитата, приписываемая (британскому премьеру в 1940-1945 годах Уинстону) Черчиллю: Америка всегда поступает правильно, исчерпав все другие варианты... Похоже, что политика "исчерпания всех других вариантов" начинает побеждать. Это не будет последнее сложное голосование, и есть сомнения в том, как долго мы сможем полагаться на Америку после будущих выборов", - заявил изданию высокопоставленный восточноевропейский чиновник.
Журнал отмечает со ссылкой на чиновника, что "веру в американских союзников" становится сложнее поддерживать. "Мы верим в наших американских союзников и поддерживаем их изо всех сил, но с каждым годом сохранять нашу веру становится все труднее",- добавил чиновник.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.