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Союзникам становится сложнее доверять США, пишет Foreign Policy - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:26 24.04.2024 (обновлено: 12:43 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/ssha-1941987274.html
Союзникам становится сложнее доверять США, пишет Foreign Policy
Союзникам становится сложнее доверять США, пишет Foreign Policy - РИА Новости, 24.04.2024
Союзникам становится сложнее доверять США, пишет Foreign Policy
Странам-союзникам становится сложнее доверять США на фоне задержек выделения помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:26
2024-04-24T12:43
специальная военная операция на украине
сша
украина
министерство обороны сша
в мире
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Странам-союзникам становится сложнее доверять США на фоне задержек выделения помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных европейских чиновников. Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Издание отмечает со ссылкой на восемь представителей национальной безопасности США, Европы и Восточной Азии, что "шестимесячная сага" с выделением помощи Киеву ставит под сомнение обязательства США перед своими союзниками и партнерскими отношениями в долгосрочной перспективе. "Есть цитата, приписываемая (британскому премьеру в 1940-1945 годах Уинстону) Черчиллю: Америка всегда поступает правильно, исчерпав все другие варианты... Похоже, что политика "исчерпания всех других вариантов" начинает побеждать. Это не будет последнее сложное голосование, и есть сомнения в том, как долго мы сможем полагаться на Америку после будущих выборов", - заявил изданию высокопоставленный восточноевропейский чиновник. Журнал отмечает со ссылкой на чиновника, что "веру в американских союзников" становится сложнее поддерживать. "Мы верим в наших американских союзников и поддерживаем их изо всех сил, но с каждым годом сохранять нашу веру становится все труднее",- добавил чиновник. Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html
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сша, украина, министерство обороны сша, в мире, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Министерство обороны США, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины
Союзникам становится сложнее доверять США, пишет Foreign Policy

FP: союзникам становится сложнее доверять США из-за задержек поставок Украине

© AP Photo / Matt Rourke155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Matt Rourke
155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Странам-союзникам становится сложнее доверять США на фоне задержек выделения помощи Украине, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
Сенат США в среду по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и администрацию на Тайване. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Теперь он поступит на подпись президенту США Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу. В частности, на помощь Украине направят почти 61 миллиард долларов, из которых 23,2 миллиарда - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 миллиарда - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
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Издание отмечает со ссылкой на восемь представителей национальной безопасности США, Европы и Восточной Азии, что "шестимесячная сага" с выделением помощи Киеву ставит под сомнение обязательства США перед своими союзниками и партнерскими отношениями в долгосрочной перспективе.
"Есть цитата, приписываемая (британскому премьеру в 1940-1945 годах Уинстону) Черчиллю: Америка всегда поступает правильно, исчерпав все другие варианты... Похоже, что политика "исчерпания всех других вариантов" начинает побеждать. Это не будет последнее сложное голосование, и есть сомнения в том, как долго мы сможем полагаться на Америку после будущих выборов", - заявил изданию высокопоставленный восточноевропейский чиновник.
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Журнал отмечает со ссылкой на чиновника, что "веру в американских союзников" становится сложнее поддерживать. "Мы верим в наших американских союзников и поддерживаем их изо всех сил, но с каждым годом сохранять нашу веру становится все труднее",- добавил чиновник.
Ранее издание Politico сообщало со ссылкой на источники, что США надеются поставить часть помощи из нового пакета для Украины к 9 мая, но маловероятно, что все вооружение из него будет отправлено к этому времени.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаМинистерство обороны СШАВ миреНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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