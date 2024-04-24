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Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:35 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/ssha-1941949949.html
Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ
Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024
Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ
Соединенные Штаты уже разместили в странах Европы технику для ВСУ, пишет Foreign Policy со ссылкой на сенатора США и старшего члена Комитетов по международным... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T10:35
2024-04-24T10:35
специальная военная операция на украине
украина
сша
джин шахин
владимир зеленский
сергей лавров
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты уже разместили в странах Европы технику для ВСУ, пишет Foreign Policy со ссылкой на сенатора США и старшего члена Комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джин Шахин."Шахин сказала, что еще до голосования американские военные заранее разместили в Европе боеприпасы и технику, чтобы ускорить доставку столь необходимых предметов снабжения для ослабленной украинской армии", — пишет FP.Сенатор подчеркнула, что ВСУ остро нуждаются в помощи – так, на один снаряд, выпущенный украинцами, приходится пять снарядов ВС России, говорится в статье.В среду 24 апреля Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.Байден в последнем разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Киева.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html
https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html
https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html
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украина, сша, джин шахин, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Джин Шахин, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны США
Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ

Сенатор Шахин: США заранее разместили в ЕС военную технику для ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты уже разместили в странах Европы технику для ВСУ, пишет Foreign Policy со ссылкой на сенатора США и старшего члена Комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джин Шахин.
"Шахин сказала, что еще до голосования американские военные заранее разместили в Европе боеприпасы и технику, чтобы ускорить доставку столь необходимых предметов снабжения для ослабленной украинской армии", — пишет FP.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен на кладбище в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Они скрывают. Американский офицер разоблачил пугающий план США на Украине
Вчера, 04:40
Сенатор подчеркнула, что ВСУ остро нуждаются в помощи – так, на один снаряд, выпущенный украинцами, приходится пять снарядов ВС России, говорится в статье.
В среду 24 апреля Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Армия призраков": в Штатах пришли в ужас от происходящего в ВСУ
Вчера, 02:10
Байден в последнем разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Киева.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
"Опасный бред": на Западе развеяли иллюзии США в отношении Украины
Вчера, 03:45
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДжин ШахинВладимир ЗеленскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны США
 
 
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