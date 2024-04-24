https://ria.ru/20240424/ssha-1941949949.html

Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ

Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ - РИА Новости, 24.04.2024

Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ

Соединенные Штаты уже разместили в странах Европы технику для ВСУ, пишет Foreign Policy со ссылкой на сенатора США и старшего члена Комитетов по международным... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T10:35

2024-04-24T10:35

2024-04-24T10:35

специальная военная операция на украине

украина

сша

джин шахин

владимир зеленский

сергей лавров

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941875962_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc235df9fd672bbde467c51173468b18.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты уже разместили в странах Европы технику для ВСУ, пишет Foreign Policy со ссылкой на сенатора США и старшего члена Комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джин Шахин."Шахин сказала, что еще до голосования американские военные заранее разместили в Европе боеприпасы и технику, чтобы ускорить доставку столь необходимых предметов снабжения для ослабленной украинской армии", — пишет FP.Сенатор подчеркнула, что ВСУ остро нуждаются в помощи – так, на один снаряд, выпущенный украинцами, приходится пять снарядов ВС России, говорится в статье.В среду 24 апреля Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.Байден в последнем разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Киева.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240424/tsel-1941910050.html

https://ria.ru/20240424/vsu-1941903659.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941907540.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, джин шахин, владимир зеленский, сергей лавров, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны сша