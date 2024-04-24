Уже разместили. В Вашингтоне раскрыли новые подробности о помощи ВСУ
Сенатор Шахин: США заранее разместили в ЕС военную технику для ВСУ
© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Соединенные Штаты уже разместили в странах Европы технику для ВСУ, пишет Foreign Policy со ссылкой на сенатора США и старшего члена Комитетов по международным отношениям и вооруженным силам Джин Шахин.
"Шахин сказала, что еще до голосования американские военные заранее разместили в Европе боеприпасы и технику, чтобы ускорить доставку столь необходимых предметов снабжения для ослабленной украинской армии", — пишет FP.
Сенатор подчеркнула, что ВСУ остро нуждаются в помощи – так, на один снаряд, выпущенный украинцами, приходится пять снарядов ВС России, говорится в статье.
В среду 24 апреля Сенат США по итогам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань. Из 60,84 миллиарда долларов общих расходов на Украину 23,2 миллиарда предлагается направить на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона. Еще 13,8 миллиарда пойдут на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 миллиарда долларов предназначены для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". На аудит помощи конгрессмены предлагают выделить 26 миллионов долларов.
Байден в последнем разговоре с Владимиром Зеленским анонсировал скорую передачу "значительных новых пакетов оборонной помощи" Вашингтоном для поддержки Киева.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.