https://ria.ru/20240424/srok-1941926094.html

Две жительницы Камчатки получили условные сроки за призывы к экстремизму

Две жительницы Камчатки получили условные сроки за призывы к экстремизму - РИА Новости, 24.04.2024

Две жительницы Камчатки получили условные сроки за призывы к экстремизму

Две жительницы Камчатки осуждены к условному наказанию за призывы в мессенджере к убийству представителей федеральных и региональных властей, сообщает... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:58

2024-04-24T08:58

2024-04-24T08:58

происшествия

камчатский край

камчатка

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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ХАБАРОВСК, 24 апр - РИА Новости. Две жительницы Камчатки осуждены к условному наказанию за призывы в мессенджере к убийству представителей федеральных и региональных властей, сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Камчатскому краю. По данным управления, в апреле две жительницы Елизово и ЗАТО города Вилючинска разместили в мессенджере WhatsApp сообщения, призывающие к жестоким расправам и убийствам представителей федеральных и региональных органов власти. В том числе одна из них опубликовала заявление о необходимости подражания действиям, происходящим на Украине (после государственного переворота). "Приговорами Елизовского районного и Вилючинского городского суда Камчатского края им назначены наказания в виде 9 месяцев и 1 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов, форумов, групп и чатов в социальных сетях и сети "Интернет", - сообщает УФСБ края. Отмечается, что женщин судили по части 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности...).

https://ria.ru/20231003/grazhdanstvo-1900080919.html

камчатский край

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происшествия, камчатский край, камчатка, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)