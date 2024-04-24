https://ria.ru/20240424/spetsoperatsiya-1942136883.html

Спецоперация, 24 апреля: ВСУ потеряли до 1015 человек за сутки

Спецоперация, 24 апреля: ВСУ потеряли до 1015 человек за сутки - РИА Новости, 24.04.2024

Спецоперация, 24 апреля: ВСУ потеряли до 1015 человек за сутки

ВСУ потеряли за сутки до 1015 человек, украинские дроны ударили по топливно-энергетическим объектам Смоленской области, ВС РФ ударили по общежитию в Харькове,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T19:41

2024-04-24T19:41

2024-04-24T19:41

россия

украина

смоленская область

александр хинштейн

василий анохин

сергей лебедев

вооруженные силы украины

госдума рф

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли за сутки до 1015 человек, украинские дроны ударили по топливно-энергетическим объектам Смоленской области, ВС РФ ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, выставка трофейного вооружения, захваченного в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая. Ход спецоперацииУкраинские войска за сутки потеряли в совокупности до 1015 человек, следует из сводки Минобороны России. Российские военные продолжили улучшать тактическое положение и занимать более выгодные рубежи. За прошедшие сутки была уничтожена украинская РЛС кругового обзора П-18, поражен цех производства дронов, сбито 299 украинских беспилотников, девять реактивных снарядов РСЗО HIMARS производства США и "Ольха", а также шесть управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции. ПВО сбила восемь украинских беспилотников над центральной Россией за ночьРоссийские средства ПВО уничтожили восемь украинских дронов за прошедшую ночь над Центральной Россией: три – над Курской, два – над Белгородской, два – над Воронежской и один – над Смоленской областями, сообщили в Минобороны России. Дроны ВСУ ударили по топливно-энергетическим объектам Смоленской областиПожары возникли на топливно-энергетических объектах Смоленской области в результате атаки беспилотников ВСУ, сообщил в среду утром губернатор области Василий Анохин в своем Telegram-канале. Позже губернатор сообщил, что, по уточненной информации, пострадавших из-за происшествия нет, правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Около 12:30 мск Анохин сообщил, что пожары на топливно-энергетических объектах в Смоленской области локализованы, угрозы распространения огня за их пределы нет. ВС РФ ударили по общежития ВСУ в Харькове, сообщили в подпольеВооруженные силы России ударили по общежитию в Харькове, где располагались военнослужащие Украины, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег. Также Лебедев добавил, что в полночь был прилет в здание, которое военнослужащие Украины использовали для ротации войск в поселке городского типа Боровая Харьковской области, находящегося рядом с Изюмом, там находилось до 30 человек и во дворе шесть единиц техники. Байден заявил, что рассчитывает возобновить поставку оружия Украине на этой неделеПрезидент США Джо Байден заявил, что в свете одобрения Конгрессом законопроекта о выделении финансирования на нужды зарубежных союзников, включая Украину, рассчитывает на возобновление поставок оружия Киеву уже на текущей неделе. По словам главы государства, ситуация требует неотложных шагов со стороны Вашингтона, а в поддержке нуждается не только Украина, но и Израиль, а также многочисленные беженцы и пострадавшие от конфликтов в Газе, Судане и Гаити. Трофейный танк Leopard покажут на выставке на Поклонной горе в МосквеВыставка трофейного вооружения и техники, захваченных российскими военнослужащими в ходе спецоперации, откроется на Поклонной горе в Москве 1 мая и продлится один месяц, сообщили в среду в Минобороны РФ. Отмечается, что на выставке будут представлены более 30 образцов военной техники производства США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции, Чехословакии, ЮАР, Финляндии, Австралии, Австрии и Украины. В частности, гости смогут ознакомиться с танком Leopard и боевой машиной пехоты Marder немецкого производства, американской БМП Bradley, шведской БМП CV90, французской боевой бронированной машиной АМХ-10RC. Образцы трофейной техники будут выставлены на площади перед музеем Победы на Поклонной горе, разделены на несколько тематических зон и будут сопровождаться информационными стендами о западных странах-производителях, тактико-технических характеристиках, а также о месте и обстоятельствах ее захвата российскими военнослужащими, уточнили в Минобороны. Добровольцу из Сербии, сражающемуся за РФ на СВО, грозит 25 лет тюрьмы за наемничествоСербскому добровольцу Александру Йокичу, который сражается за интересы России в зоне специальной военной операции, угрожает депортация на родину и 25 лет лишения свободы по статье "наемничество", сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Депутат рассказал, что Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя, а также сражался на угледарском направлении, в результате чего получил ранение. По словам Хинштейна, боец награжден Георгиевским крестом lV и III степени, а также медалью за "За освобождение Мариуполя". "Ему четыре раза отказывали в получении гражданства РФ из-за того, что доброволец подписывал контракт с ДНР, а не Минобороны РФ. В связи с тем, что Донецкая Народная Республика входит в состав России, я оснований в отказе не вижу… Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые рискуя жизнью защищают нашу страну", - отметил депутат. Хинштейн сообщил, что обратится в поддержку добровольца в Главное управление по вопросам миграции МВД. Четыре наемника из Бразилии погибли или пропали без вести на УкраинеМИД Бразилии считает погибшими или пропавшими без вести четырех бразильцев, отправившихся воевать на стороне Украины, сообщил РИА Новости представитель министерства. Правительство Бразилии точно не знает, сколько бразильцев вызвались воевать на Украине, но подчеркивает, что связалось с родственниками погибших, чтобы оказать им консульскую помощь. Вместе с тем, решение о репатриации останков погибших бразильцев остается за их родственниками, власти Бразилии не могут оплачивать эти расходы, согласно действующему законодательству. Правительство не предоставило списка погибших, но, согласно данным в местных СМИ, все добровольцы не прослужили и трёх месяцев на фронте. Среди погибших была одна женщина - Талита ду Валле 39 лет. Она погибла всего через три недели после того, как приехала на Украину, задохнувшись из-за пожара в бункере, где пряталась. Самому молодому погибшему наемнику Антониу Аситиани было всего 25 лет. Он был студентом медицинского факультета, но оставил обучение, чтобы заниматься гуманитарными проектами. В июне 2022 года умер 44-летний Андре Луис Ак Баи, спасая двух сослуживцев. Спустя месяц в Харькове погиб Дуглас Родригес Буригу. Его семья сообщала, что он первоначально хотел выполнять гуманитарную работу, но в итоге оказался на фронте. Также на Украину отправился наемник Макс Панаву, который вел рассказ о своей жизни в соцсетях. У него было 130 тысяч подписчиков в Instagram* (соцсесть запрещена в России как экстремистская). Ряд СМИ утверждают, что он числится пропавшим без вести, однако его близкий друг считает, что Панаву погиб в Авдеевке.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240417/porazhenie-1940440273.html

https://ria.ru/20240411/zaporozhskaya_aes-1939167826.html

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россия, украина, смоленская область, александр хинштейн, василий анохин, сергей лебедев, вооруженные силы украины, госдума рф