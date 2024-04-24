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Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ у Работино
Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ у Работино - РИА Новости, 24.04.2024
Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ у Работино
Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, две... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:04
2024-04-24T15:04
2024-04-24T15:07
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ряду формирований ВСУ, при этом уничтожены до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 28-й, 65-й, 117-й механизированных бригад ВСУ и 126-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки, Работино, Малая Токмачка Запорожской области, Высшетарасовка Днепропетровской области, Берислав и Ольговка Херсонской области. Противник потерял до 55-ти военнослужащих, шесть автомобилей, две 155-мм гаубицы М777 и 105-мм орудие М119 производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, работино, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Работино, США
Бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ у Работино
МО: бойцы группировки "Днепр" нанесли огневое поражение ВСУ у Работино