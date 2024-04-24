В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды
В ближайшие 2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМестный житель у мешков с песком для защиты от паводка на берегу реки Тобол в Кургане
Местный житель у мешков с песком для защиты от паводка на берегу реки Тобол в Кургане. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 см, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.
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"В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от -5 до -30 сантиметров). На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - говорится в прогнозе ведомства, размещенном на сайте.
В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см, уточняется в сообщении.
Исходя из этого, в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автомобильных дорог населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняет МЧС.
Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, уточняется в сообщении.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 23 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
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