https://ria.ru/20240424/spad-1941917141.html

В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды

В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды - РИА Новости, 24.04.2024

В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды

В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 см, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:15

2024-04-24T07:15

2024-04-24T07:15

тобол (река)

наводнения в россии — 2024

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 см, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от -5 до -30 сантиметров). На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - говорится в прогнозе ведомства, размещенном на сайте. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см, уточняется в сообщении. Исходя из этого, в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автомобильных дорог населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняет МЧС. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, алматово, Шадринск,Мехонское Шатровского МО) составит от -25 до +2 см, добавляется в прогнозе. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, уточняется в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 23 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.

https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тобол (река)

курганская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

тобол (река), наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область