Рейтинг@Mail.ru
В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:15 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/spad-1941917141.html
В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды
В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды - РИА Новости, 24.04.2024
В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды
В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 см, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:15
2024-04-24T07:15
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941004950_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_15da8a4918659f044b64d23e5faceb0a.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 см, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону. "В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от -5 до -30 сантиметров). На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - говорится в прогнозе ведомства, размещенном на сайте. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см, уточняется в сообщении. Исходя из этого, в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автомобильных дорог населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняет МЧС. Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, алматово, Шадринск,Мехонское Шатровского МО) составит от -25 до +2 см, добавляется в прогнозе. Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, уточняется в сообщении. В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 23 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
https://ria.ru/20240409/kurgan-1938912181.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тобол (река)
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941004950_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6ff94a1c885bc6fd3f52cf41aba2f7e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тобол (река), наводнения в россии — 2024, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область
Тобол (река), Наводнения в России — 2024, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курганская область
В ближайшие дни на реке Тобол у Кургана ожидается спад уровня воды

В ближайшие 2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМестный житель у мешков с песком для защиты от паводка на берегу реки Тобол в Кургане
Местный житель у мешков с песком для защиты от паводка на берегу реки Тобол в Кургане - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Местный житель у мешков с песком для защиты от паводка на берегу реки Тобол в Кургане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 24 апр - РИА Новости. В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды от минус 5 до минус 30 см, сообщил в среду пресс-центр ГУМЧС России по региону.
«
"В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана ожидается постепенный спад уровня воды (от -5 до -30 сантиметров). На остальных участках наблюдений гидрологическая ситуация спокойная", - говорится в прогнозе ведомства, размещенном на сайте.
В связи с прохождением волны увеличенных пропусков воды (с 5 по 7 апреля) с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по реке Тобол в Белозерском муниципальном округе ожидается умеренный рост уровня воды с динамикой +10...+50 см, уточняется в сообщении.
Исходя из этого, в ближайшие 1-2 дня возможно затопление жилых домов, приусадебных участков и автомобильных дорог населенных пунктов Иковское, Белозерское, Корюкино, Кошкино, Речкино, Бузан, Куликово, Рычково, Русаково, Волосниково, Екимово, Малый Заполой, Масляное, Редькино, Памятное, Нижнетобольное, Охотино, Лихачи, Гагарье Белозерского муниципального округа, поясняет МЧС.
Весенние паводки в Курганской области: какие районы в зоне риска
Весенние паводки в Курганской области: какие районы подтоплены
9 апреля, 21:15
Колебания уровней в створах гидрологических постов на реках Уй (Усть-Уйское), Тобол (Звериноголовское), Миасс (Каргаполье) и Исеть (Катайск, алматово, Шадринск,Мехонское Шатровского МО) составит от -25 до +2 см, добавляется в прогнозе.
Фактические уровни воды по большинству гидропостов на основных реках Курганской области будут находиться в пределах средних многолетних значений, уточняется в сообщении.
В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По состоянию на 23 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 37 населенных пунктах 2161 жилой дом и 3405 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
Тобол (река)Наводнения в России — 2024МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала