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Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с лающей собакой
Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с лающей собакой - РИА Новости, 24.04.2024
Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с лающей собакой
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила южнокорейских чиновников с собаками и пообещала Южной Корее разгром, если та решится на военные... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T05:24
2024-04-24T05:24
2024-04-24T05:24
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СЕУЛ, 24 апр - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила южнокорейских чиновников с собаками и пообещала Южной Корее разгром, если та решится на военные действия против КНДР, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Испуганная собака хорошо лает, но в последнее время главари корейской марионеточной военной банды перешли все границы с их лаем. Если они, полагаясь на своего хозяина, попытаются предпринять военные действия против нас, они будут немедленно уничтожены", - заявила Ким Ё Чжон. Она добавила, что США не должны прививать Южной Корее "безрассудную храбрость", так как, если они и их союзники продолжат "бахвалиться силой" и угрожать безопасности Северной Кореи, то они сами подвергнутся опасности. "Мы будем и дальше накапливать подавляющую и могущественнейшую военную мощь для защиты своего суверенитета и безопасности, мира в регионе", - заявила Ким Ё Чжон. Ранее сообщалось, что в КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщается, что батарей сверхкрупных РЗСО (600 мм) точно поразили цель-остров на расстоянии 352 километров. После этого во вторник в МИД Южной Корее заявили, что КНДР грозит "конец режима" в случае применения ядерного оружия. Также глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи на встрече с военными элитного контртеррористического подразделения заявил, что спецназ должен быть готов устранить руководство противника в случае конфликта.
https://ria.ru/20240420/smi-1941171227.html
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в мире, южная корея, сша, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, США, Ким Чен Ын, Ким Е Чжон, КНДР (Северная Корея)
Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с лающей собакой
Ким Ё Чжон пообещала Южной Корее разгром в случае начала войны
СЕУЛ, 24 апр - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила южнокорейских чиновников с собаками и пообещала Южной Корее разгром, если та решится на военные действия против КНДР, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Испуганная собака хорошо лает, но в последнее время главари корейской марионеточной военной банды перешли все границы с их лаем. Если они, полагаясь на своего хозяина, попытаются предпринять военные действия против нас, они будут немедленно уничтожены", - заявила Ким Ё Чжон.
Она добавила, что США
не должны прививать Южной Корее "безрассудную храбрость", так как, если они и их союзники продолжат "бахвалиться силой" и угрожать безопасности Северной Кореи, то они сами подвергнутся опасности.
"Мы будем и дальше накапливать подавляющую и могущественнейшую военную мощь для защиты своего суверенитета и безопасности, мира в регионе", - заявила Ким Ё Чжон.
Ранее сообщалось, что в КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщается, что батарей сверхкрупных РЗСО (600 мм) точно поразили цель-остров на расстоянии 352 километров.
После этого во вторник в МИД Южной Корее заявили, что КНДР грозит "конец режима" в случае применения ядерного оружия. Также глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи на встрече с военными элитного контртеррористического подразделения заявил, что спецназ должен быть готов устранить руководство противника в случае конфликта.