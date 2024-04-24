https://ria.ru/20240424/sobaka-1941912621.html

Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с лающей собакой

Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с лающей собакой - РИА Новости, 24.04.2024

Сестра Ким Чен Ына сравнила чиновников в Южной Корее с лающей собакой

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила южнокорейских чиновников с собаками и пообещала Южной Корее разгром, если та решится на военные... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T05:24

2024-04-24T05:24

2024-04-24T05:24

в мире

южная корея

сша

ким чен ын

ким е чжон

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 24 апр - РИА Новости. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Ё Чжон сравнила южнокорейских чиновников с собаками и пообещала Южной Корее разгром, если та решится на военные действия против КНДР, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Испуганная собака хорошо лает, но в последнее время главари корейской марионеточной военной банды перешли все границы с их лаем. Если они, полагаясь на своего хозяина, попытаются предпринять военные действия против нас, они будут немедленно уничтожены", - заявила Ким Ё Чжон. Она добавила, что США не должны прививать Южной Корее "безрассудную храбрость", так как, если они и их союзники продолжат "бахвалиться силой" и угрожать безопасности Северной Кореи, то они сами подвергнутся опасности. "Мы будем и дальше накапливать подавляющую и могущественнейшую военную мощь для защиты своего суверенитета и безопасности, мира в регионе", - заявила Ким Ё Чжон. Ранее сообщалось, что в КНДР провели первые тактические учения, имитирующие ядерную контратаку с использованием "сверхбольших" систем залпового огня при участии лидера КНДР Ким Чен Ына. Сообщается, что батарей сверхкрупных РЗСО (600 мм) точно поразили цель-остров на расстоянии 352 километров. После этого во вторник в МИД Южной Корее заявили, что КНДР грозит "конец режима" в случае применения ядерного оружия. Также глава Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи на встрече с военными элитного контртеррористического подразделения заявил, что спецназ должен быть готов устранить руководство противника в случае конфликта.

https://ria.ru/20240420/smi-1941171227.html

https://ria.ru/20240424/zelenskiy-1941904014.html

южная корея

сша

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, сша, ким чен ын, ким е чжон, кндр (северная корея)