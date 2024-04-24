В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор
Оппозиционер Шор: в Молдавии за последние годы установилось беззаконие
© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За годы правления проевропейских властей в Молдавии установилось беззаконие, особенно эта тенденция проявилась за последние несколько лет, заявил в среду молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Последние 14-15 лет правления проевропейского режима, особенно три года последние, это просто уже выходит за все рамки, то, что происходит сегодня в Молдове. Там закона нет, они правила меняют по ходу игры", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Шор назвал вступление в ЕАЭС единственным спасением для Молдавии
7 февраля, 22:22
Шор уточнил, что законы против его сторонников создаются "во время заседания парламента".
"Пришла в голову идея, где нас переиграть, они удалились в туалетные кабинки, написали там закон и вышли", - отметил политик.
Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.