https://ria.ru/20240424/shor-1942089414.html

В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор

В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор - РИА Новости, 24.04.2024

В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор

За годы правления проевропейских властей в Молдавии установилось беззаконие, особенно эта тенденция проявилась за последние несколько лет, заявил в среду... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:57

2024-04-24T16:57

2024-04-24T16:57

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евразийский экономический союз

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За годы правления проевропейских властей в Молдавии установилось беззаконие, особенно эта тенденция проявилась за последние несколько лет, заявил в среду молдавский оппозиционный политик Илан Шор. "Последние 14-15 лет правления проевропейского режима, особенно три года последние, это просто уже выходит за все рамки, то, что происходит сегодня в Молдове. Там закона нет, они правила меняют по ходу игры", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Шор уточнил, что законы против его сторонников создаются "во время заседания парламента". "Пришла в голову идея, где нас переиграть, они удалились в туалетные кабинки, написали там закон и вышли", - отметил политик. Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html

https://ria.ru/20240424/shor-1942084655.html

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в мире, молдавия, москва, илан шор, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз