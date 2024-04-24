Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/shor-1942089414.html
В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор
В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор - РИА Новости, 24.04.2024
В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор
За годы правления проевропейских властей в Молдавии установилось беззаконие, особенно эта тенденция проявилась за последние несколько лет, заявил в среду... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:57
2024-04-24T16:57
в мире
молдавия
москва
илан шор
майя санду
возрождение
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_af5820f73044d46efce2795e1a5e7975.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За годы правления проевропейских властей в Молдавии установилось беззаконие, особенно эта тенденция проявилась за последние несколько лет, заявил в среду молдавский оппозиционный политик Илан Шор. "Последние 14-15 лет правления проевропейского режима, особенно три года последние, это просто уже выходит за все рамки, то, что происходит сегодня в Молдове. Там закона нет, они правила меняют по ходу игры", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Шор уточнил, что законы против его сторонников создаются "во время заседания парламента". "Пришла в голову идея, где нас переиграть, они удалились в туалетные кабинки, написали там закон и вышли", - отметил политик. Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240207/shor-1926038705.html
https://ria.ru/20240424/shor-1942084655.html
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941717435.html
молдавия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714581_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_5056d3cff087543b22eefdf27c190143.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, москва, илан шор, майя санду, возрождение, евразийский экономический союз
В мире, Молдавия, Москва, Илан Шор, Майя Санду, Возрождение, Евразийский экономический союз
В Молдавии установилось беззаконие, заявил Шор

Оппозиционер Шор: в Молдавии за последние годы установилось беззаконие

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. За годы правления проевропейских властей в Молдавии установилось беззаконие, особенно эта тенденция проявилась за последние несколько лет, заявил в среду молдавский оппозиционный политик Илан Шор.
"Последние 14-15 лет правления проевропейского режима, особенно три года последние, это просто уже выходит за все рамки, то, что происходит сегодня в Молдове. Там закона нет, они правила меняют по ходу игры", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 07.02.2024
Шор назвал вступление в ЕАЭС единственным спасением для Молдавии
7 февраля, 22:22
Шор уточнил, что законы против его сторонников создаются "во время заседания парламента".
"Пришла в голову идея, где нас переиграть, они удалились в туалетные кабинки, написали там закон и вышли", - отметил политик.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Шор призвал спасти страны постсоветского пространства от Запада
Вчера, 16:44
Учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория" прошел в Москве 21 апреля. Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политсила, в частности, объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор. Во вторник и.о. генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил кишиневским СМИ, что в создании этого оппозиционного блока выявлены предпосылки государственной измены.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление Республики Молдова в ЕАЭС и выступающих против интеграции с Европейским союзом - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Молдавии увидели в создании блока "Победа" предпосылки измены родине
23 апреля, 11:29
 
В миреМолдавияМоскваИлан ШорМайя СандуВозрождениеЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала