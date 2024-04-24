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Шор призвал спасти страны постсоветского пространства от Запада - РИА Новости, 24.04.2024
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16:44 24.04.2024 (обновлено: 16:46 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/shor-1942084655.html
Шор призвал спасти страны постсоветского пространства от Запада
Шор призвал спасти страны постсоветского пространства от Запада - РИА Новости, 24.04.2024
Шор призвал спасти страны постсоветского пространства от Запада
Спасать страны постсоветского пространства от западного влияния нужно сегодня, в случае промедления через 20 лет половины стран региона уже не будет, заявил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:44
2024-04-24T16:46
в мире
илан шор
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спасать страны постсоветского пространства от западного влияния нужно сегодня, в случае промедления через 20 лет половины стран региона уже не будет, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор. На презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" Шор отметил, что Запад целенаправленно продвигает свое влияние на постсоветском пространстве. "На сегодняшний день у нас нет другого выхода, как спасти ситуацию и вытащить наши страны постсоветского пространства из этого западного ига", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Шор подчеркнул, что уже сегодня нужна напряженная работа, требуется уверенно доказывать свою точку населению, которому Запад доносил свои взгляды в течение 20 лет. "У нас нет 20 лет, потому что через 20 лет мы не найдем больше половины наших стран. Сегодня, я считаю, это критический момент", - отметил политик.
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941676228.html
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в мире, илан шор
В мире, Илан Шор
Шор призвал спасти страны постсоветского пространства от Запада

Шор: спасать страны постсоветского пространства от Запада нужно уже сегодня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Илан Шор
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Спасать страны постсоветского пространства от западного влияния нужно сегодня, в случае промедления через 20 лет половины стран региона уже не будет, заявил оппозиционный молдавский политик Илан Шор.
На презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" Шор отметил, что Запад целенаправленно продвигает свое влияние на постсоветском пространстве.
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"На сегодняшний день у нас нет другого выхода, как спасти ситуацию и вытащить наши страны постсоветского пространства из этого западного ига", - сказал Шор на презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Шор подчеркнул, что уже сегодня нужна напряженная работа, требуется уверенно доказывать свою точку населению, которому Запад доносил свои взгляды в течение 20 лет. "У нас нет 20 лет, потому что через 20 лет мы не найдем больше половины наших стран. Сегодня, я считаю, это критический момент", - отметил политик.
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