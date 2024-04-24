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В Ростовской области школьник умер на уроке физкультуры
В Ростовской области школьник умер на уроке физкультуры - РИА Новости, 24.04.2024
В Ростовской области школьник умер на уроке физкультуры
Ученик одной из школ города Донецка в Ростовской области потерял сознание и умер во время урока физкультуры, следователи начали проверку, сообщили журналистам в РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:29
2024-04-24T15:29
2024-04-24T15:30
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 апр - РИА Новости. Ученик одной из школ города Донецка в Ростовской области потерял сознание и умер во время урока физкультуры, следователи начали проверку, сообщили журналистам в пресс-службе СУСК РФ по региону. "По предварительным данным, 24 апреля 2024 года во время урока физкультуры на спортивной площадке одной из школ города Донецка 12-летний мальчик почувствовал недомогание и потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть подростка... Проводится доследственная проверка по факту смерти школьника", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время на месте происшествия работает следователь, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
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происшествия, донецк, ростовская область, россия
Происшествия, Донецк, Ростовская область, Россия
В Ростовской области школьник умер на уроке физкультуры
В Ростовской области школьник потерял сознание во время урока физкультуры и умер