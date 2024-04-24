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Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России - РИА Новости, 24.04.2024
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08:00 24.04.2024 (обновлено: 09:49 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/servis-1941860700.html
Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России
Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России - РИА Новости, 24.04.2024
Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России
Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:00
2024-04-24T09:49
технологии
россия
тинькофф. кредитные системы
мошенничество
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба компании."Идея сервиса – охота на мошенников, сделать хищника - добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой. Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - отметили в компании.Там добавили, что решение о запуске и масштабировании "Фрод-рулетки" будет приниматься по факту испытаний, так как предстоит много технической работы."Мы учимся управлять звонками мошенников и заводить их в "Фрод-рулетку". Это непростая задача", - пояснили в "Тинькоффе".
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технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, мошенничество
Технологии, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Мошенничество

Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России

© iStock.com / MStudioImagesДевушка смотрит на экран смартфона на улице
Девушка смотрит на экран смартфона на улице - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© iStock.com / MStudioImages
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба компании.
"Идея сервиса – охота на мошенников, сделать хищника - добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой. Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - отметили в компании.
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Там добавили, что решение о запуске и масштабировании "Фрод-рулетки" будет приниматься по факту испытаний, так как предстоит много технической работы.
"Мы учимся управлять звонками мошенников и заводить их в "Фрод-рулетку". Это непростая задача", - пояснили в "Тинькоффе".
 
ТехнологииРоссияТинькофф. Кредитные СистемыМошенничество
 
 
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