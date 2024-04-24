https://ria.ru/20240424/servis-1941860700.html
Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России
Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России - РИА Новости, 24.04.2024
Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России
Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:00
2024-04-24T08:00
2024-04-24T09:49
технологии
россия
тинькофф. кредитные системы
мошенничество
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба компании."Идея сервиса – охота на мошенников, сделать хищника - добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой. Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - отметили в компании.Там добавили, что решение о запуске и масштабировании "Фрод-рулетки" будет приниматься по факту испытаний, так как предстоит много технической работы."Мы учимся управлять звонками мошенников и заводить их в "Фрод-рулетку". Это непростая задача", - пояснили в "Тинькоффе".
https://ria.ru/20240418/pooschrenie-1940824838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, мошенничество
Технологии, Россия, Тинькофф. Кредитные Системы, Мошенничество
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба компании.
"Идея сервиса – охота на мошенников, сделать хищника - добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой. Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - отметили в компании.
Там добавили, что решение о запуске и масштабировании "Фрод-рулетки" будет приниматься по факту испытаний, так как предстоит много технической работы.
"Мы учимся управлять звонками мошенников
и заводить их в "Фрод-рулетку". Это непростая задача", - пояснили в "Тинькоффе".