https://ria.ru/20240424/servis-1941860700.html

Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России

Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России - РИА Новости, 24.04.2024

Тестирование нового сервиса по борьбе с мошенниками началось в России

Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:00

2024-04-24T09:49

технологии

россия

тинькофф. кредитные системы

мошенничество

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. "Тинькофф" начал тестировать новый сервис "Фрод-рулетка", который должен поставить дополнительный барьер перед телефонными мошенниками, сообщает пресс-служба компании."Идея сервиса – охота на мошенников, сделать хищника - добычей. Пользователи смогут общаться со злоумышленниками по телефону, а последние не будут знать, что они попали в ловушку и будут думать, что общаются с жертвой. Сервис пока находится в режиме раннего пилотирования, сейчас мы подключаем первых тестировщиков, в том числе тех, кто имеет опыт пранков или тех, кто ментально готов к возможному телефонному конфликту с мошенниками", - отметили в компании.Там добавили, что решение о запуске и масштабировании "Фрод-рулетки" будет приниматься по факту испытаний, так как предстоит много технической работы."Мы учимся управлять звонками мошенников и заводить их в "Фрод-рулетку". Это непростая задача", - пояснили в "Тинькоффе".

https://ria.ru/20240418/pooschrenie-1940824838.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, россия, тинькофф. кредитные системы, мошенничество