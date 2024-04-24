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В Японии прекратили сброс воды на аварийной АЭС из-за отключения энергии - РИА Новости, 24.04.2024
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06:20 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/sbros-1941914741.html
В Японии прекратили сброс воды на аварийной АЭС из-за отключения энергии
В Японии прекратили сброс воды на аварийной АЭС из-за отключения энергии - РИА Новости, 24.04.2024
В Японии прекратили сброс воды на аварийной АЭС из-за отключения энергии
Процесс сброса очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в океан был остановлен в результате отключения одной из линий... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T06:20
2024-04-24T06:20
в мире
япония
фукусима-1
tepco
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ТОКИО, 24 апр - РИА Новости. Процесс сброса очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в океан был остановлен в результате отключения одной из линий электроснабжения на станции, сообщила компания-оператор TEPCO. "Около 10.43 по местному времени (04.43 мск) произошло отключение электроснабжения по линии А на станции. В настоящее время проводится проверка оборудования. Существенных изменений параметров проводимого на станции мониторинга не выявлено", - отмечается в пресс-релизе. В результате отключения электроснабжения был также остановлен процесс сброса пятой партии очищенной через систему ALPS воды в океан. О том, когда сброс возобновится, пока не сообщается. Компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции, почти 90% из которых уже заполнены. Сброс пятой партии воды со станции начался 19 апреля и должен был продлиться до 7 мая. В течение этого времени предполагалось сбросить в океан 7,8 тысячи тонн. Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды с концентрацией радиоактивного трития в 14 триллионов беккерелей. Всего, как предполагается, за этот период сброс будет осуществляться семь раз. Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
https://ria.ru/20240404/zemletryasenie-1937740788.html
https://ria.ru/20240227/fukusima-1929788239.html
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в мире, япония, фукусима-1, tepco
В мире, Япония, Фукусима-1, TEPCO
В Японии прекратили сброс воды на аварийной АЭС из-за отключения энергии

TEPCO: сброс воды на АЭС "Фукусима-1" остановили из-за отключения энергии

© AP Photo / Eugene HoshikoТрубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима"
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Трубопровод, предназначенный для сброса воды в море с атомной электростанции "Фукусима" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 24 апр - РИА Новости. Процесс сброса очищенной низкорадиоактивной воды с аварийной японской АЭС "Фукусима-1" в океан был остановлен в результате отключения одной из линий электроснабжения на станции, сообщила компания-оператор TEPCO.
"Около 10.43 по местному времени (04.43 мск) произошло отключение электроснабжения по линии А на станции. В настоящее время проводится проверка оборудования. Существенных изменений параметров проводимого на станции мониторинга не выявлено", - отмечается в пресс-релизе.
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В результате отключения электроснабжения был также остановлен процесс сброса пятой партии очищенной через систему ALPS воды в океан. О том, когда сброс возобновится, пока не сообщается.
Компания ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Система позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции, почти 90% из которых уже заполнены.
Сброс пятой партии воды со станции начался 19 апреля и должен был продлиться до 7 мая. В течение этого времени предполагалось сбросить в океан 7,8 тысячи тонн.
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Общий объем сброшенной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в Японии в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В 2024 финансовом году (1 апреля 2024 – 31 марта 2025 года) ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды с концентрацией радиоактивного трития в 14 триллионов беккерелей. Всего, как предполагается, за этот период сброс будет осуществляться семь раз.
Несмотря на утверждения TEPCO и японских властей о том, что сброс воды не представляет угрозу окружающей среде и человеку, Китай и ряд других стран выступают с острой критикой подобных действий. В частности, КНР запретила импорт всей японской продукции морского промысла и усилила таможенный контроль других продуктов из Японии. Россельхознадзор 16 октября также заявил, что присоединяется к ограничительным мерам Китая в отношении поставок рыбной продукции из Японии.
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В миреЯпонияФукусима-1TEPCO
 
 
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