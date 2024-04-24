В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке
В аэропорту Олекминска у пассажирского самолета лопнули колеса шасси при посадке
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураЛопнувшее колесо шасси самолета Ан-24 авиакомпании"ИрАэро"
Лопнувшее колесо шасси самолета Ан-24 авиакомпании"ИрАэро"
ЯКУТСК, 24 апр - РИА Новости. Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолёта в Якутии, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
По данным ведомства, авиаинцидент случился во вторник в аэропорту города Олекминска. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка, выясняются причины произошедшего.
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"По предварительной информации, 23 апреля 2024 года в 21.17 (время местное) при посадке в аэропорту города Олекминска Республики Саха (Якутия) у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Олекминск", лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси. На борту воздушного судна находилось 4 члена экипажа, 21 пассажир, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
При наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
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