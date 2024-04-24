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В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке - РИА Новости, 24.04.2024
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08:43 24.04.2024 (обновлено: 09:05 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html
В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке
В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке - РИА Новости, 24.04.2024
В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке
Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолёта в Якутии, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:43
2024-04-24T09:05
происшествия
ираэро
ан-24
олекминский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 24 апр - РИА Новости. Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолёта в Якутии, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. По данным ведомства, авиаинцидент случился во вторник в аэропорту города Олекминска. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка, выясняются причины произошедшего. "По предварительной информации, 23 апреля 2024 года в 21.17 (время местное) при посадке в аэропорту города Олекминска Республики Саха (Якутия) у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Олекминск", лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси. На борту воздушного судна находилось 4 члена экипажа, 21 пассажир, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. При наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html
олекминский район
республика саха (якутия)
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происшествия, ираэро, ан-24, олекминский район, республика саха (якутия)
Происшествия, ИрАэро, Ан-24, Олекминский район, Республика Саха (Якутия)
В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке

В аэропорту Олекминска у пассажирского самолета лопнули колеса шасси при посадке

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураЛопнувшее колесо шасси самолета Ан-24 авиакомпании"ИрАэро"
Лопнувшее колесо шасси самолета Ан-24 авиакомпанииИрАэро - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Лопнувшее колесо шасси самолета Ан-24 авиакомпании"ИрАэро"
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 24 апр - РИА Новости. Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолёта в Якутии, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале.
По данным ведомства, авиаинцидент случился во вторник в аэропорту города Олекминска. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка, выясняются причины произошедшего.
«
"По предварительной информации, 23 апреля 2024 года в 21.17 (время местное) при посадке в аэропорту города Олекминска Республики Саха (Якутия) у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Олекминск", лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси. На борту воздушного судна находилось 4 члена экипажа, 21 пассажир, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
При наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
На борту самолета - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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12 апреля, 18:17
 
ПроисшествияИрАэроАн-24Олекминский районРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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