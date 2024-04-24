https://ria.ru/20240424/samolet-1941923751.html

В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке

В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке - РИА Новости, 24.04.2024

В Якутии у самолета лопнули колеса шасси при посадке

Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолёта в Якутии, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:43

2024-04-24T08:43

2024-04-24T09:05

происшествия

ираэро

ан-24

олекминский район

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 24 апр - РИА Новости. Колеса шасси лопнули при посадке у пассажирского самолёта в Якутии, никто не пострадал, проводится проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры в Telegram-канале. По данным ведомства, авиаинцидент случился во вторник в аэропорту города Олекминска. Якутской транспортной прокуратурой организована проверка, выясняются причины произошедшего. "По предварительной информации, 23 апреля 2024 года в 21.17 (время местное) при посадке в аэропорту города Олекминска Республики Саха (Якутия) у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "ИрАэро", выполнявшего рейс по маршруту "Якутск – Олекминск", лопнули два наружных колеса обеих стоек шасси. На борту воздушного судна находилось 4 члена экипажа, 21 пассажир, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. При наличии оснований после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html

олекминский район

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ираэро, ан-24, олекминский район, республика саха (якутия)