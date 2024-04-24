https://ria.ru/20240424/samolet-1941899275.html

Пассажир рейса Сочи — Петербург угрожал взорвать самолет

Пассажир рейса Сочи — Петербург угрожал взорвать самолет - РИА Новости, 24.04.2024

Пассажир рейса Сочи — Петербург угрожал взорвать самолет

Москвич на борту самолета, который из Сочи планировал отправиться в Санкт-Петербург, угрожал применить взрывное устройство, а затем попытался поджечь себя и... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T00:16

2024-04-24T00:16

2024-04-24T00:49

происшествия

сочи

санкт-петербург

россия

ирина волк

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москвич на борту самолета, который из Сочи планировал отправиться в Санкт-Петербург, угрожал применить взрывное устройство, а затем попытался поджечь себя и кресла в салоне, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. "Поступило сообщение о том, что на борту воздушного судна сообщением Сочи – Санкт-Петербург находится неадекватный пассажир. Прибывшие к месту происшествия мои коллеги задержали правонарушителя и доставили в отдел полиции", - написала Волк. По ее словам, 31-летний москвич прошел предполетный досмотр и из "стерильной зоны" проник на перрон, взломав аварийную дверь, а после забежал на борт воздушного судна. "Находясь на борту, мужчина громко кричал, используя нецензурную брань, высказывал угрозы применить взрывное устройство, якобы находящееся при нем", - добавила Волк. Она также уточнила, что мужчина пытался "поджечь себя и кресла в самолете". В отношении авиапассажира составлены протоколы об административных правонарушениях по части 3 статьи 11.15.1, статьи 19.3 КоАП РФ, сообщила Волк. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230825/deboshir-1892137859.html

https://ria.ru/20240119/samolet-1922254039.html

сочи

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, сочи, санкт-петербург, россия, ирина волк