https://ria.ru/20240424/sallivan-1942161857.html

Салливан рассказал о работе над использованием российских активов

Салливан рассказал о работе над использованием российских активов - РИА Новости, 24.04.2024

Салливан рассказал о работе над использованием российских активов

США и ее союзники в Европе по-прежнему разрабатывают механизм использования замороженных активов РФ на нужды Украины, заявил в среду помощник американского... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T22:54

2024-04-24T22:54

2024-04-24T22:54

в мире

россия

украина

сша

джейк салливан

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США и ее союзники в Европе по-прежнему разрабатывают механизм использования замороженных активов РФ на нужды Украины, заявил в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Страны "Группы семи" коллективно заявили, что активы России останутся нетронутыми до тех пор, пока не будут использованы для восстановления Украины. Конкретный способ, которым это будет сделано, все еще остается предметом наших консультаций с европейскими партнерами", - сказал Салливан в ходе брифинга на площадке Белого дома. Американский чиновник добавил, что данная тема станет одной из ключевых в ходе предстоящего саммита стран G7, который планируется провести в середине июня в Италии.

https://ria.ru/20240422/aktivy-1941418802.html

россия

украина

сша

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в мире, россия, украина, сша, джейк салливан, санкции в отношении россии