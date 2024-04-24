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Салливан рассказал о работе над использованием российских активов - РИА Новости, 24.04.2024
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22:54 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/sallivan-1942161857.html
Салливан рассказал о работе над использованием российских активов
Салливан рассказал о работе над использованием российских активов - РИА Новости, 24.04.2024
Салливан рассказал о работе над использованием российских активов
США и ее союзники в Европе по-прежнему разрабатывают механизм использования замороженных активов РФ на нужды Украины, заявил в среду помощник американского... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:54
2024-04-24T22:54
в мире
россия
украина
сша
джейк салливан
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США и ее союзники в Европе по-прежнему разрабатывают механизм использования замороженных активов РФ на нужды Украины, заявил в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Страны "Группы семи" коллективно заявили, что активы России останутся нетронутыми до тех пор, пока не будут использованы для восстановления Украины. Конкретный способ, которым это будет сделано, все еще остается предметом наших консультаций с европейскими партнерами", - сказал Салливан в ходе брифинга на площадке Белого дома. Американский чиновник добавил, что данная тема станет одной из ключевых в ходе предстоящего саммита стран G7, который планируется провести в середине июня в Италии.
https://ria.ru/20240422/aktivy-1941418802.html
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в мире, россия, украина, сша, джейк салливан, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, США, Джейк Салливан, Санкции в отношении России
Салливан рассказал о работе над использованием российских активов

Салливан: США и Европа работают над использованием активов РФ для Украины

© AP Photo / Susan WalshДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. США и ее союзники в Европе по-прежнему разрабатывают механизм использования замороженных активов РФ на нужды Украины, заявил в среду помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Страны "Группы семи" коллективно заявили, что активы России останутся нетронутыми до тех пор, пока не будут использованы для восстановления Украины. Конкретный способ, которым это будет сделано, все еще остается предметом наших консультаций с европейскими партнерами", - сказал Салливан в ходе брифинга на площадке Белого дома.
Американский чиновник добавил, что данная тема станет одной из ключевых в ходе предстоящего саммита стран G7, который планируется провести в середине июня в Италии.
Председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Володин прокомментировал решение США по российским активам
22 апреля, 08:04
 
В миреРоссияУкраинаСШАДжейк СалливанСанкции в отношении России
 
 
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