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Два человека погибли при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:03 24.04.2024 (обновлено: 12:13 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/saldo-1941978294.html
Два человека погибли при обстреле Херсонской области
Два человека погибли при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 24.04.2024
Два человека погибли при обстреле Херсонской области
Два человека погибли в селе Абрикосовка Херсонской области из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:03
2024-04-24T12:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Два человека погибли в селе Абрикосовка Херсонской области из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Два человека погибли при обстреле Херсонской области

Сальдо: два человека погибли при обстреле села Абрикосовка в Херсонской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Два человека погибли в селе Абрикосовка Херсонской области из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом", - сообщил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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