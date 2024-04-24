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Два человека погибли при обстреле Херсонской области

Два человека погибли при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 24.04.2024

Два человека погибли при обстреле Херсонской области

Два человека погибли в селе Абрикосовка Херсонской области из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:03

2024-04-24T12:03

2024-04-24T12:13

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Два человека погибли в селе Абрикосовка Херсонской области из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом", - сообщил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

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2024

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия