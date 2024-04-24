https://ria.ru/20240424/saldo-1941978294.html
Два человека погибли при обстреле Херсонской области
Два человека погибли при обстреле Херсонской области - РИА Новости, 24.04.2024
Два человека погибли при обстреле Херсонской области
Два человека погибли в селе Абрикосовка Херсонской области из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:03
2024-04-24T12:03
2024-04-24T12:13
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Два человека погибли в селе Абрикосовка Херсонской области из-за обстрела украинских войск, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале."Украинские боевики продолжают террористические обстрелы левобережья Херсонской области. В селе Абрикосовка Алешкинского округа сегодня убиты два человека, разрушен и сожжен частный дом", - сообщил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
Два человека погибли при обстреле Херсонской области
Сальдо: два человека погибли при обстреле села Абрикосовка в Херсонской области