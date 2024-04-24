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РСТ назвал страны, куда россияне могут отправиться без виз - РИА Новости, 24.04.2024
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Туризм
 
15:58 24.04.2024 (обновлено: 16:05 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/rst-1942067948.html
РСТ назвал страны, куда россияне могут отправиться без виз
РСТ назвал страны, куда россияне могут отправиться без виз - РИА Новости, 24.04.2024
РСТ назвал страны, куда россияне могут отправиться без виз
Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, среди них как популярные Турция и Объединенные Арабские... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:58
2024-04-24T16:05
туризм
новости - туризм
тунис (страна)
турция
марокко
дмитрий горин
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, среди них как популярные Турция и Объединенные Арабские Эмираты, так и менее востребованные - Тунис, Марокко, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Сто стран открыты в безвизовом или упрощенном режиме - имеют электронные визы по прилету. Все популярные направления у наших туристов де-факто безвизовые - Турия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд. Мы видим, что страны сейчас делают все для снятия ограничений", - сказал Горин на пресс-конференции. Он отметил, что помимо этого из России понятная логистика перелета в страны Ближнего Востока. "Напомню, что открыта Африка, есть возможности путешествия в Латинскую Америку. Благодаря совместным усилиям мы восстановили полетные программы на Кубу... Если посмотреть на безвизовые страны, то есть потенциал у Туниса и Марокко", - сказал Горин.
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тунис (страна)
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новости - туризм, тунис (страна), турция, марокко, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Новости - Туризм, Тунис (страна), Турция, Марокко, Дмитрий Горин, Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ назвал страны, куда россияне могут отправиться без виз

РСТ: россияне могут отправиться в 100 стран без виз или по упрощенке

© Depositphotos.com / luengo_uaДевушка в аэропорту
Девушка в аэропорту - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Depositphotos.com / luengo_ua
Девушка в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, среди них как популярные Турция и Объединенные Арабские Эмираты, так и менее востребованные - Тунис, Марокко, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.
«
"Сто стран открыты в безвизовом или упрощенном режиме - имеют электронные визы по прилету. Все популярные направления у наших туристов де-факто безвизовые - Турия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд. Мы видим, что страны сейчас делают все для снятия ограничений", - сказал Горин на пресс-конференции.
Он отметил, что помимо этого из России понятная логистика перелета в страны Ближнего Востока. "Напомню, что открыта Африка, есть возможности путешествия в Латинскую Америку. Благодаря совместным усилиям мы восстановили полетные программы на Кубу... Если посмотреть на безвизовые страны, то есть потенциал у Туниса и Марокко", - сказал Горин.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
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30 января, 12:07
 
ТуризмНовости - ТуризмТунис (страна)ТурцияМароккоДмитрий ГоринРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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