https://ria.ru/20240424/rst-1942067948.html

РСТ назвал страны, куда россияне могут отправиться без виз

РСТ назвал страны, куда россияне могут отправиться без виз - РИА Новости, 24.04.2024

РСТ назвал страны, куда россияне могут отправиться без виз

Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, среди них как популярные Турция и Объединенные Арабские... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:58

2024-04-24T15:58

2024-04-24T16:05

туризм

новости - туризм

тунис (страна)

турция

марокко

дмитрий горин

российский союз туриндустрии (рст)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россиянам доступны 100 стран, куда они могут отправиться без виз или по упрощенному визовому режиму, среди них как популярные Турция и Объединенные Арабские Эмираты, так и менее востребованные - Тунис, Марокко, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин. "Сто стран открыты в безвизовом или упрощенном режиме - имеют электронные визы по прилету. Все популярные направления у наших туристов де-факто безвизовые - Турия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд. Мы видим, что страны сейчас делают все для снятия ограничений", - сказал Горин на пресс-конференции. Он отметил, что помимо этого из России понятная логистика перелета в страны Ближнего Востока. "Напомню, что открыта Африка, есть возможности путешествия в Латинскую Америку. Благодаря совместным усилиям мы восстановили полетные программы на Кубу... Если посмотреть на безвизовые страны, то есть потенциал у Туниса и Марокко", - сказал Горин.

https://ria.ru/20240130/viza-1924318258.html

тунис (страна)

турция

марокко

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новости - туризм, тунис (страна), турция, марокко, дмитрий горин, российский союз туриндустрии (рст)