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Путин в четверг выступит на съезде РСПП - РИА Новости, 24.04.2024
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12:41 24.04.2024 (обновлено: 12:57 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/rspp-1941990626.html
Путин в четверг выступит на съезде РСПП
Путин в четверг выступит на съезде РСПП - РИА Новости, 24.04.2024
Путин в четверг выступит на съезде РСПП
Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, сообщил журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:41
2024-04-24T12:57
россия
дмитрий песков
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
политика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Политика
Путин в четверг выступит на съезде РСПП

Песков: Путин 25 апреля выступит на съезде РСПП, время будет известно позже

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем", - сказал Песков.
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