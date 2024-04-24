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Путин в четверг выступит на съезде РСПП
Путин в четверг выступит на съезде РСПП - РИА Новости, 24.04.2024
Путин в четверг выступит на съезде РСПП
Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, сообщил журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:41
2024-04-24T12:41
2024-04-24T12:57
россия
дмитрий песков
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
политика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем", - сказал Песков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей, Политика
Путин в четверг выступит на съезде РСПП
Песков: Путин 25 апреля выступит на съезде РСПП, время будет известно позже