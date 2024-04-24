https://ria.ru/20240424/rspp-1941990626.html

Путин в четверг выступит на съезде РСПП

Путин в четверг выступит на съезде РСПП - РИА Новости, 24.04.2024

Путин в четверг выступит на съезде РСПП

Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, сообщил журналистам его пресс-секретарь... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T12:41

2024-04-24T12:41

2024-04-24T12:57

россия

дмитрий песков

владимир путин

российский союз промышленников и предпринимателей

политика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "На РСПП президент будет выступать завтра. По времени мы вас дополнительно сориентируем", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240305/ryba-1931194348.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей, политика