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Рогов прокомментировал заявление Байдена о поставках оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:48 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/rogov-1942147403.html
Рогов прокомментировал заявление Байдена о поставках оружия Украине
Рогов прокомментировал заявление Байдена о поставках оружия Украине - РИА Новости, 24.04.2024
Рогов прокомментировал заявление Байдена о поставках оружия Украине
Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета Владимир Рогов назвал в разговоре с РИА Новости заявление президента США Джо Байдена о поставках оружия... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T20:48
2024-04-24T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета Владимир Рогов назвал в разговоре с РИА Новости заявление президента США Джо Байдена о поставках оружия Украине в ближайшие часы явкой с повинной. Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике. "Заявление Байдена по сути - явка с повинной. Байден фактически признался, что новые партии американского оружия уже давно находятся на Украине и поставлены туда незаконно с точки зрения законодательства США, еще до ободрения этого вопроса в конгрессе", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, если механизм поставок оружия Украине был бы запущен только сегодня, с момента вступления закона в силу, то на доставку и передачу вооружений ушло бы значительно больше времени, чем считанные часы. На помощь Украине США направят почти 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240423/paket-1941655895.html
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украина, сша, россия, джо байден, владимир рогов, сергей лавров, нато, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, Владимир Рогов, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине, В мире
Рогов прокомментировал заявление Байдена о поставках оружия Украине

Рогов назвал заявление Байдена о поставках оружия Украине явкой с повинной

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Рогов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости. Председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета Владимир Рогов назвал в разговоре с РИА Новости заявление президента США Джо Байдена о поставках оружия Украине в ближайшие часы явкой с повинной.
Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. По его словам, Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике.
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"Заявление Байдена по сути - явка с повинной. Байден фактически признался, что новые партии американского оружия уже давно находятся на Украине и поставлены туда незаконно с точки зрения законодательства США, еще до ободрения этого вопроса в конгрессе", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, если механизм поставок оружия Украине был бы запущен только сегодня, с момента вступления закона в силу, то на доставку и передачу вооружений ушло бы значительно больше времени, чем считанные часы.
Изображение сгенерировано ИИ
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На помощь Украине США направят почти 61 млрд долларов, из которых 23,2 млрд - на восполнение передаваемых ей вооружений со складов Пентагона, 13,8 млрд - на военные закупки для Украины на открытом рынке, 11,3 млрд - для обеспечения "текущих военных операций США в регионе".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияДжо БайденВладимир РоговСергей ЛавровНАТОМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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