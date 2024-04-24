Рейтинг@Mail.ru
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/rezolyutsiya-1942164369.html
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе - РИА Новости, 24.04.2024
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе
Россия скоро внесет в Совбез ООН свой проект резолюции относительно оружия массового уничтожения в космосе, при этом учтены будут итоги обсуждения проекта США и РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:17
2024-04-24T23:17
россия
сша
япония
оон
совет безопасности оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917581759_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_6efae037c28999521da802d2921574c9.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия скоро внесет в Совбез ООН свой проект резолюции относительно оружия массового уничтожения в космосе, при этом учтены будут итоги обсуждения проекта США и Японии, а также наработки, приемлемые для большинства членов ООН, сообщили в МИД РФ. Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. В МИД РФ объяснили, что вето было связано с игнорированием предложенных Россией поправок, а также попыткой США создать при помощи площадки Совбеза новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности. "В ближайшее время внесем собственный проект резолюции СБ ООН, который будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа, а также имеющиеся наработки по данной тематике, одобренные подавляющим большинством государств-членов ООН. Рассчитываем на его принятие Советом Безопасности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html
россия
сша
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/16/1917581759_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_3314e0a41de782696d84eaa53ac88548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, япония, оон, совет безопасности оон, в мире
Россия, США, Япония, ООН, Совет Безопасности ООН, В мире
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе

РФ внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию массового уничтожения в космосе

© AP Photo / Yuki IwamuraГолосование СБ ООН
Голосование СБ ООН - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / Yuki Iwamura
Голосование СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия скоро внесет в Совбез ООН свой проект резолюции относительно оружия массового уничтожения в космосе, при этом учтены будут итоги обсуждения проекта США и Японии, а также наработки, приемлемые для большинства членов ООН, сообщили в МИД РФ.
Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. В МИД РФ объяснили, что вето было связано с игнорированием предложенных Россией поправок, а также попыткой США создать при помощи площадки Совбеза новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности.
"В ближайшее время внесем собственный проект резолюции СБ ООН, который будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа, а также имеющиеся наработки по данной тематике, одобренные подавляющим большинством государств-членов ООН. Рассчитываем на его принятие Советом Безопасности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Лавров прокомментировал "вбросы" США о российском ядерном оружии в космосе
22 апреля, 12:08
 
РоссияСШАЯпонияООНСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала