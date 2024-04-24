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Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе - РИА Новости, 24.04.2024
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе
Россия скоро внесет в Совбез ООН свой проект резолюции относительно оружия массового уничтожения в космосе, при этом учтены будут итоги обсуждения проекта США и РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:17
2024-04-24T23:17
2024-04-24T23:17
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Россия скоро внесет в Совбез ООН свой проект резолюции относительно оружия массового уничтожения в космосе, при этом учтены будут итоги обсуждения проекта США и Японии, а также наработки, приемлемые для большинства членов ООН, сообщили в МИД РФ. Ранее Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. В МИД РФ объяснили, что вето было связано с игнорированием предложенных Россией поправок, а также попыткой США создать при помощи площадки Совбеза новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности. "В ближайшее время внесем собственный проект резолюции СБ ООН, который будет учитывать результаты обсуждения американо-японского документа, а также имеющиеся наработки по данной тематике, одобренные подавляющим большинством государств-членов ООН. Рассчитываем на его принятие Советом Безопасности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20240422/kosmos-1941475710.html
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Россия, США, Япония, ООН, Совет Безопасности ООН, В мире
Россия внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию в космосе
РФ внесет в СБ ООН проект резолюции по оружию массового уничтожения в космосе