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Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 24.04.2024
Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе
Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:30
2024-04-24T22:30
2024-04-24T23:19
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ООН, 24 апр — РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе.Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался от голосования.Это произошло после того, как Совбез ООН не включил в документ поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве.С чего все началосьСША и Япония подготовили проект резолюции, призывающий не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.Россия и Китай предложили поправку, согласно которой все страны должны принять срочные меры, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и угрозу применения силы "в космосе, из космоса в направлении Земли, а также с Земли в направлении объектов в космическом пространстве". В итоге ее отклонили.Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Вашингтон и Токио ранее уже отказывались включать в текст поправки Москвы и Пекина с призывом не размещать в космосе вообще никакие вооружения — ни ОМУ, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, пояснила, что России пришлось наложить вето на американо-японский проект по нескольким причинам. Прежде всего это связано с тем, что предложения Москвы были проигнорированы. Кроме того, по словам дипломата, США пытаются использовать Совбез ООН для создания новых международных обязательств в области космической безопасности, выходящих за рамки действующих договоров, а также в обход профильных "разоруженческих" площадок.Россия в ближайшее время внесет свой проект резолюции, учитывающий результаты обсуждения американо-японского документа, а также имеющиеся наработки по этой теме, одобренные подавляющим большинством членов ООН, подчеркнула она.
https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939449791.html
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россия, сша, китай, оон, в мире, япония, дмитрий полянский, василий небензя, совет безопасности оон, мария захарова
Россия, США, Китай, ООН, В мире, Япония, Дмитрий Полянский, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, Мария Захарова
ООН, 24 апр — РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе.
Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался от голосования.
Это произошло после того, как Совбез ООН не включил в документ поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве.
США и Япония подготовили проект резолюции, призывающий не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли
или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.
Россия и Китай предложили поправку, согласно которой все страны должны принять срочные меры, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и угрозу применения силы "в космосе, из космоса в направлении Земли, а также с Земли в направлении объектов в космическом пространстве". В итоге ее отклонили.
Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский
, Вашингтон и Токио ранее уже отказывались включать в текст поправки Москвы и Пекина с призывом не размещать в космосе вообще никакие вооружения — ни ОМУ, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, пояснила, что России пришлось наложить вето на американо-японский проект по нескольким причинам. Прежде всего это связано с тем, что предложения Москвы были проигнорированы.
Кроме того, по словам дипломата, США пытаются использовать Совбез ООН для создания новых международных обязательств в области космической безопасности, выходящих за рамки действующих договоров, а также в обход профильных "разоруженческих" площадок.
Россия в ближайшее время внесет свой проект резолюции, учитывающий результаты обсуждения американо-японского документа, а также имеющиеся наработки по этой теме, одобренные подавляющим большинством членов ООН, подчеркнула она.