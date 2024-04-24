https://ria.ru/20240424/rezolyutsiya-1942159829.html

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе - РИА Новости, 24.04.2024

Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию США по ядерному оружию в космосе

Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T22:30

2024-04-24T22:30

2024-04-24T23:19

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ООН, 24 апр — РИА Новости. Россия наложила вето на проект резолюции США и Японии о неразмещении оружия массового уничтожения в космосе.Документ поддержали 13 стран, Китай воздержался от голосования.Это произошло после того, как Совбез ООН не включил в документ поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве.С чего все началосьСША и Япония подготовили проект резолюции, призывающий не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом.Россия и Китай предложили поправку, согласно которой все страны должны принять срочные меры, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве и угрозу применения силы "в космосе, из космоса в направлении Земли, а также с Земли в направлении объектов в космическом пространстве". В итоге ее отклонили.Как отмечал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Вашингтон и Токио ранее уже отказывались включать в текст поправки Москвы и Пекина с призывом не размещать в космосе вообще никакие вооружения — ни ОМУ, ни конвенциональные, ни какие-либо космические системы.Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, пояснила, что России пришлось наложить вето на американо-японский проект по нескольким причинам. Прежде всего это связано с тем, что предложения Москвы были проигнорированы. Кроме того, по словам дипломата, США пытаются использовать Совбез ООН для создания новых международных обязательств в области космической безопасности, выходящих за рамки действующих договоров, а также в обход профильных "разоруженческих" площадок.Россия в ближайшее время внесет свой проект резолюции, учитывающий результаты обсуждения американо-японского документа, а также имеющиеся наработки по этой теме, одобренные подавляющим большинством членов ООН, подчеркнула она.

https://ria.ru/20240411/nebenzya-1939449791.html

https://ria.ru/20240405/kosmos-1938030138.html

https://ria.ru/20240410/pentagon-1938974558.html

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сша

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