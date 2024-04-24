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США одобрили продажу Польше ракет на 1,275 миллиарда долларов
США одобрили продажу Польше ракет на 1,275 миллиарда долларов - РИА Новости, 24.04.2024
США одобрили продажу Польше ракет на 1,275 миллиарда долларов
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше противорадиолокационных управляемых ракет увеличенной дальности на сумму порядка 1,275 миллиарда... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T23:43
2024-04-24T23:43
2024-04-24T23:43
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Польше противорадиолокационных управляемых ракет увеличенной дальности на сумму порядка 1,275 миллиарда долларов, сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. По данным ведомства, правительство Польши запросило у Вашингтона возможность закупки 360 ракет типа AARGM-ER, а также сопутствующее оборудование, программное обеспечение, запасные части, логистические услуги и помощь в обучении использованию данных снарядов. "Предполагаемая сделка по продаже послужит реализации целей США в сфере внешней политики и национальной безопасности посредством укрепления безопасности союзника по НАТО, обеспечивающего политическую стабильность и экономический прогресс в Европе", - указали в Пентагоне. Наряду с этим, ведомство сообщило, что госдеп США одобрил сделку по продаже Нидерландам аналогичных ракет на сумму около 700 миллионов долларов. Конгресс США был уведомлен о данных сделках. У законодательного органа США теперь есть месяц для того, чтобы рассмотреть их и принять решение о возможной блокировке.
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в мире, сша, польша, вашингтон (штат), министерство обороны сша, государственный департамент сша, нато
В мире, США, Польша, Вашингтон (штат), Министерство обороны США, Государственный департамент США, НАТО
США одобрили продажу Польше ракет на 1,275 миллиарда долларов
Госдеп одобрил продажу Польше ракет типа AARGM-ER на 1,275 миллиарда долларов