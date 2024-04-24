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"Они все же решились на это". США нашли средство против Китая - РИА Новости, 24.04.2024
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08:00 24.04.2024 (обновлено: 08:02 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/rakety-1941562451.html
"Они все же решились на это". США нашли средство против Китая
"Они все же решились на это". США нашли средство против Китая - РИА Новости, 24.04.2024
"Они все же решились на это". США нашли средство против Китая
Американцы впервые со времен холодной войны развернули за рубежом ракеты средней дальности наземного базирования. Их перебросили в конце прошлой недели на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T08:00
2024-04-24T08:02
безопасность
китай
сша
филиппины
министерство обороны сша
народно-освободительная армия китая
lockheed martin
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Американцы впервые со времен холодной войны развернули за рубежом ракеты средней дальности наземного базирования. Их перебросили в конце прошлой недели на Филиппины. Сколько, неизвестно. Официально — для участия в учениях. На самом деле — чтобы проверить механизмы работы многодоменных тактических групп (MDTF — Multi-Domain Task Force), созданных недавно для сдерживания Китая. О новой стратегии Вашингтона в регионе – в материале РИА Новости.Морские ракеты для армииРакет средней дальности наземного базирования у американцев не было с конца 1980-х согласно договору о ликвидации РСМД. После того как США вышли из него в 2019-м, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать такое оружие для сухопутных войск и подготовить его к развертыванию к четвертому кварталу 2023-го. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Цель проекта — разработать перспективный ракетный комплекс "земля — -земля" с расширенными боевыми возможностями, способный поражать цели на дистанции от 500 до 5000 километров.Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли уже имеющиеся решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon, представляющий собой 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk41. Такие широко применяются в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. Для сухопутных войск выбрали Tomahawk и SM-6.Различные модификации крылатых ракет "Томагавк" используются вооруженными силами США с 1983-го. Дальность, в зависимости от варианта, — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013-м. Относится к классу "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — 460 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковых установки и транспортно-заряжающие системы. Они построены на трехосных полуприцепах, перемещают их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходимо разместить батарею на подготовленной позиции.Многодоменные группыОператором новых ракетных комплексов в азиатско-тихоокеанском регионе станет 1-я многодоменная тактическая группа, развернувшая "Тифоны" на Филиппинах. Главная цель — корабли и объекты военной инфраструктуры Китая. Потенциал НОАК здесь лишь немногим уступает американскому. У КНР уже больше кораблей, чем у США. Имеются дальнобойные противокорабельные ракеты, в том числе гиперзвуковые, развитая сеть аэродромов и многочисленная авиация.В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли в случае конфликта понесут неоправданно высокие потери. Взламывать эту крепость, по замыслу Пентагона, предстоит сухопутным войскам, а конкретно — MDTF.Состав и численность этого подразделения меняется в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты от РСЗО HIMARS до перспективных гиперзвуковых. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности. В случае войны MDTF задействует весь потенциал, чтобы снизить эффективность "зон запрета доступа". А также уничтожит ключевые объекты военной инфраструктуры противника.По словам полковника Джейсона Чарланда, специалиста штаб-квартиры сухопутных войск в Пентагоне, применение MDTF против КНР имеет смысл, только если ракетное вооружение установят поблизости — на первой островной цепи, включающей в себя Филиппины, Южную Корею и Японию. Сейчас же ближайшая военная база — на Гуаме, в двух тысячах километров. Чарланд отметил, что пока Сеул и Токио не горят желанием разворачивать у себя американские ударные комплексы. А вот Манила, похоже, поддалась.Предполагается, что многодоменные группы, помимо ракет Tomahawk и SM-6, получат перспективные LRHW (Long Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности). Они смогут развивать скорость до 17 Махов и поражать цели на удалении до трех тысяч километров. Таким образом, американцы с Филиппин достанут почти любую точку КНР, вплоть до Пекина.Ответ КитаяВпрочем, Китаю есть чем ответить на эту угрозу. По оценкам американских специалистов, Пекин располагает внушительным арсеналом баллистических ракет промежуточной дальности "Дунфэн-26" — до 80 единиц. Они способны забросить ядерную боеголовку на 3000-5500 километров. В неядерном снаряжении готовы уничтожать крупные надводные корабли, за что западная пресса прозвала их "убийцами авианосцев".Из ракет средней дальности у китайцев — DF-21A, DF-21C, DF-21D и DF-21E, всего около 150 пусковых установок. Носителей ядерных боезарядов DF-21A и DF-21E — порядка полусотни. Ракет малой дальности (DF-11, DF-15 и DF-16) — несколько сотен. Вероятно, столь солидные запасы и послужили причиной выхода США из договора о ликвидации этих видов вооружений.При этом Китай последовательно модернизирует свой ракетный арсенал. В частности, на вооружении НОАК уже стоит баллистическая ракета средней дальности DF-17, предназначенная для выведения на высоту гиперзвукового боевого блока DF-ZF в ядерном или обычном снаряжении. Этот глайдер, по назначению схожий с российской разработкой "Авангард", способен разгоняться до пяти Махов и активно маневрировать на траектории, что затрудняет его перехват системами противоракетной обороны.
https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html
https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html
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безопасность, китай, сша, филиппины, министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, lockheed martin
Безопасность, Китай, США, Филиппины, Министерство обороны США, Народно-освободительная армия Китая, Lockheed Martin
"Они все же решились на это". США нашли средство против Китая

Пентагон впервые развернул на Филиппинах ракеты средней дальности

© AP Photo / U.S. Navy / Ford WilliamsЗапуск ракеты Томагавк в Средиземном море
Запуск ракеты Томагавк в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / U.S. Navy / Ford Williams
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Американцы впервые со времен холодной войны развернули за рубежом ракеты средней дальности наземного базирования. Их перебросили в конце прошлой недели на Филиппины. Сколько, неизвестно. Официально — для участия в учениях. На самом деле — чтобы проверить механизмы работы многодоменных тактических групп (MDTF — Multi-Domain Task Force), созданных недавно для сдерживания Китая. О новой стратегии Вашингтона в регионе – в материале РИА Новости.

Морские ракеты для армии

Ракет средней дальности наземного базирования у американцев не было с конца 1980-х согласно договору о ликвидации РСМД. После того как США вышли из него в 2019-м, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать такое оружие для сухопутных войск и подготовить его к развертыванию к четвертому кварталу 2023-го. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Цель проекта — разработать перспективный ракетный комплекс "земля — -земля" с расширенными боевыми возможностями, способный поражать цели на дистанции от 500 до 5000 километров.
© Фото : public domain / US ArmyПодвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : public domain / US Army
Подвижный грунтовый ракетный комплекс MRC Typhon
Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли уже имеющиеся решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon, представляющий собой 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk41. Такие широко применяются в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. Для сухопутных войск выбрали Tomahawk и SM-6.
Различные модификации крылатых ракет "Томагавк" используются вооруженными силами США с 1983-го. Дальность, в зависимости от варианта, — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.
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Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013-м. Относится к классу "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — 460 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.
Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковых установки и транспортно-заряжающие системы. Они построены на трехосных полуприцепах, перемещают их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходимо разместить батарею на подготовленной позиции.
© Фото : U.S. NavyЗапуск ракеты "Томагавк" из установки Mark 41
Запуск ракеты Томагавк из установки Mark 41 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : U.S. Navy
Запуск ракеты "Томагавк" из установки Mark 41

Многодоменные группы

Оператором новых ракетных комплексов в азиатско-тихоокеанском регионе станет 1-я многодоменная тактическая группа, развернувшая "Тифоны" на Филиппинах. Главная цель — корабли и объекты военной инфраструктуры Китая. Потенциал НОАК здесь лишь немногим уступает американскому. У КНР уже больше кораблей, чем у США. Имеются дальнобойные противокорабельные ракеты, в том числе гиперзвуковые, развитая сеть аэродромов и многочисленная авиация.
В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли в случае конфликта понесут неоправданно высокие потери. Взламывать эту крепость, по замыслу Пентагона, предстоит сухопутным войскам, а конкретно — MDTF.
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Состав и численность этого подразделения меняется в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты от РСЗО HIMARS до перспективных гиперзвуковых. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности. В случае войны MDTF задействует весь потенциал, чтобы снизить эффективность "зон запрета доступа". А также уничтожит ключевые объекты военной инфраструктуры противника.
По словам полковника Джейсона Чарланда, специалиста штаб-квартиры сухопутных войск в Пентагоне, применение MDTF против КНР имеет смысл, только если ракетное вооружение установят поблизости — на первой островной цепи, включающей в себя Филиппины, Южную Корею и Японию. Сейчас же ближайшая военная база — на Гуаме, в двух тысячах километров. Чарланд отметил, что пока Сеул и Токио не горят желанием разворачивать у себя американские ударные комплексы. А вот Манила, похоже, поддалась.
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy MartinezАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Andy Martinez
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Предполагается, что многодоменные группы, помимо ракет Tomahawk и SM-6, получат перспективные LRHW (Long Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности). Они смогут развивать скорость до 17 Махов и поражать цели на удалении до трех тысяч километров. Таким образом, американцы с Филиппин достанут почти любую точку КНР, вплоть до Пекина.

Ответ Китая

Впрочем, Китаю есть чем ответить на эту угрозу. По оценкам американских специалистов, Пекин располагает внушительным арсеналом баллистических ракет промежуточной дальности "Дунфэн-26" — до 80 единиц. Они способны забросить ядерную боеголовку на 3000-5500 километров. В неядерном снаряжении готовы уничтожать крупные надводные корабли, за что западная пресса прозвала их "убийцами авианосцев".
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Из ракет средней дальности у китайцев — DF-21A, DF-21C, DF-21D и DF-21E, всего около 150 пусковых установок. Носителей ядерных боезарядов DF-21A и DF-21E — порядка полусотни. Ракет малой дальности (DF-11, DF-15 и DF-16) — несколько сотен. Вероятно, столь солидные запасы и послужили причиной выхода США из договора о ликвидации этих видов вооружений.
При этом Китай последовательно модернизирует свой ракетный арсенал. В частности, на вооружении НОАК уже стоит баллистическая ракета средней дальности DF-17, предназначенная для выведения на высоту гиперзвукового боевого блока DF-ZF в ядерном или обычном снаряжении. Этот глайдер, по назначению схожий с российской разработкой "Авангард", способен разгоняться до пяти Махов и активно маневрировать на траектории, что затрудняет его перехват системами противоракетной обороны.
© AFP 2024 / Greg BakerБаллистическая ракета DF-26 на военном параде в Китае
Баллистическая ракета DF-26 на военном параде в Китае - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AFP 2024 / Greg Baker
Баллистическая ракета DF-26 на военном параде в Китае
 
БезопасностьКитайСШАФилиппиныМинистерство обороны СШАНародно-освободительная армия КитаяLockheed Martin
 
 
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