https://ria.ru/20240424/rakety-1941562451.html

"Они все же решились на это". США нашли средство против Китая

"Они все же решились на это". США нашли средство против Китая - РИА Новости, 24.04.2024

"Они все же решились на это". США нашли средство против Китая

Американцы впервые со времен холодной войны развернули за рубежом ракеты средней дальности наземного базирования. Их перебросили в конце прошлой недели на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:00

2024-04-24T08:02

безопасность

китай

сша

филиппины

министерство обороны сша

народно-освободительная армия китая

lockheed martin

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости, Андрей Игорев. Американцы впервые со времен холодной войны развернули за рубежом ракеты средней дальности наземного базирования. Их перебросили в конце прошлой недели на Филиппины. Сколько, неизвестно. Официально — для участия в учениях. На самом деле — чтобы проверить механизмы работы многодоменных тактических групп (MDTF — Multi-Domain Task Force), созданных недавно для сдерживания Китая. О новой стратегии Вашингтона в регионе – в материале РИА Новости.Морские ракеты для армииРакет средней дальности наземного базирования у американцев не было с конца 1980-х согласно договору о ликвидации РСМД. После того как США вышли из него в 2019-м, Пентагон поручил промышленности в кратчайшие сроки создать такое оружие для сухопутных войск и подготовить его к развертыванию к четвертому кварталу 2023-го. За этот контракт концерн Lockheed Martin получил почти 340 миллионов долларов. Цель проекта — разработать перспективный ракетный комплекс "земля — -земля" с расширенными боевыми возможностями, способный поражать цели на дистанции от 500 до 5000 километров.Подрядчики изобретать велосипед не стали и взяли уже имеющиеся решения у военно-морских сил. Результат — MRC Typhon, представляющий собой 40-футовый стандартный морской контейнер на колесном шасси с четырьмя установками вертикального пуска Mk41. Такие широко применяются в ВМС и могут вести огонь ракетами разного назначения. Для сухопутных войск выбрали Tomahawk и SM-6.Различные модификации крылатых ракет "Томагавк" используются вооруженными силами США с 1983-го. Дальность, в зависимости от варианта, — от 1600 до 2500 километров. Американские ВМС применяли эти ракеты во всех вооруженных конфликтах с их участием со времен "Бури в пустыне". Оружие точное, неприхотливое и недорогое. Однако "Томагавками" никогда не стреляли по стране с развитой системой ПВО. Дозвуковая скорость и достаточно крупные габариты делают их не самой сложной целью для современного ЗРК.Ракету RIM-174 SM-6 приняли на вооружение в 2013-м. Относится к классу "земля — воздух", предназначена для противовоздушной и противоракетной обороны боевых кораблей. Дальность стрельбы по воздушным целям — 230 километров. Однако в составе "Тифона" она работает в квазибаллистическом режиме по надводным и наземным объектам. Дальность — 460 километров. На конечном участке траектории — наведение при помощи активной радиолокационной ГСН.Батарейный комплект MRC Typhon включает в себя унифицированный командный пункт с машиной обеспечения, четыре пусковых установки и транспортно-заряжающие системы. Они построены на трехосных полуприцепах, перемещают их тягачи семейства HEMTT. Для стрельбы необходимо разместить батарею на подготовленной позиции.Многодоменные группыОператором новых ракетных комплексов в азиатско-тихоокеанском регионе станет 1-я многодоменная тактическая группа, развернувшая "Тифоны" на Филиппинах. Главная цель — корабли и объекты военной инфраструктуры Китая. Потенциал НОАК здесь лишь немногим уступает американскому. У КНР уже больше кораблей, чем у США. Имеются дальнобойные противокорабельные ракеты, в том числе гиперзвуковые, развитая сеть аэродромов и многочисленная авиация.В Вашингтоне опасаются, что НОАК создаст над Тайваньским проливом так называемую зону запрета доступа (Anti-Access/Area Denial, A2/AD) — территорию, надежно прикрытую средствами ПВО и береговыми ракетными комплексами, где западная авиация и корабли в случае конфликта понесут неоправданно высокие потери. Взламывать эту крепость, по замыслу Пентагона, предстоит сухопутным войскам, а конкретно — MDTF.Состав и численность этого подразделения меняется в зависимости от боевой задачи и условий. Основная ударная сила — высокоточные ракеты от РСЗО HIMARS до перспективных гиперзвуковых. Особое внимание уделяют разведке, радиоэлектронной борьбе, связи. Также есть специалисты по кибербезопасности. В случае войны MDTF задействует весь потенциал, чтобы снизить эффективность "зон запрета доступа". А также уничтожит ключевые объекты военной инфраструктуры противника.По словам полковника Джейсона Чарланда, специалиста штаб-квартиры сухопутных войск в Пентагоне, применение MDTF против КНР имеет смысл, только если ракетное вооружение установят поблизости — на первой островной цепи, включающей в себя Филиппины, Южную Корею и Японию. Сейчас же ближайшая военная база — на Гуаме, в двух тысячах километров. Чарланд отметил, что пока Сеул и Токио не горят желанием разворачивать у себя американские ударные комплексы. А вот Манила, похоже, поддалась.Предполагается, что многодоменные группы, помимо ракет Tomahawk и SM-6, получат перспективные LRHW (Long Range Hypersonic Weapon — гиперзвуковое оружие большой дальности). Они смогут развивать скорость до 17 Махов и поражать цели на удалении до трех тысяч километров. Таким образом, американцы с Филиппин достанут почти любую точку КНР, вплоть до Пекина.Ответ КитаяВпрочем, Китаю есть чем ответить на эту угрозу. По оценкам американских специалистов, Пекин располагает внушительным арсеналом баллистических ракет промежуточной дальности "Дунфэн-26" — до 80 единиц. Они способны забросить ядерную боеголовку на 3000-5500 километров. В неядерном снаряжении готовы уничтожать крупные надводные корабли, за что западная пресса прозвала их "убийцами авианосцев".Из ракет средней дальности у китайцев — DF-21A, DF-21C, DF-21D и DF-21E, всего около 150 пусковых установок. Носителей ядерных боезарядов DF-21A и DF-21E — порядка полусотни. Ракет малой дальности (DF-11, DF-15 и DF-16) — несколько сотен. Вероятно, столь солидные запасы и послужили причиной выхода США из договора о ликвидации этих видов вооружений.При этом Китай последовательно модернизирует свой ракетный арсенал. В частности, на вооружении НОАК уже стоит баллистическая ракета средней дальности DF-17, предназначенная для выведения на высоту гиперзвукового боевого блока DF-ZF в ядерном или обычном снаряжении. Этот глайдер, по назначению схожий с российской разработкой "Авангард", способен разгоняться до пяти Махов и активно маневрировать на траектории, что затрудняет его перехват системами противоракетной обороны.

https://ria.ru/20240415/flot-1939662906.html

https://ria.ru/20240320/gaubitsa-1934211125.html

https://ria.ru/20240312/pvo-1932343364.html

китай

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безопасность, китай, сша, филиппины, министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая, lockheed martin