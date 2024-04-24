https://ria.ru/20240424/putin-1942103209.html
Путин указал на низкий процент обработки заявлений пострадавших от паводков
Путин указал на низкий процент обработки заявлений пострадавших от паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин указал на низкий процент обработки заявлений пострадавших от паводков
Президент России Владимир Путин обратил внимание на низкий процент обработки региональными властями заявлений от пострадавших при паводках граждан на выплату... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:30
2024-04-24T17:30
2024-04-24T22:59
общество
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владимир путин
александр куренков (мчс)
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на низкий процент обработки региональными властями заявлений от пострадавших при паводках граждан на выплату материальной помощи. Глава государства в среду провел совещание по ликвидации последствий паводков в режиме видеоконференции. После доклада главы МЧС Александра Куренкова Путин уточнил, сколько человек получили материальную помощь. Куренков ответил, что в Оренбургской области помощь получили 46 тысяч человек, им выплатили более миллиарда рублей, в Курганской области — 1,5 тысячи человек из 15 тысяч заявлений, а в Тюменской области — 87 семей из 320 заявлений. "Ладно, я понял. Просто везде картина одинаковая по соотношению того, сколько заявлений подано и сколько получено. Вот в Оренбургской области — передо мной ваша записка — принято более 400 тысяч заявлений от пострадавших граждан на оказание финансовой помощи, а выдано, вы сейчас сказали, 46 тысяч. Чуть больше десяти процентов. И во всех других субъектах то же самое в процентном соотношении. Что так мало-то?" — спросил президент. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер пояснил, что власти получают заявки от всех граждан, а не только от жителей подтопленных территорий. Путин ответил, что тогда непонятно, зачем региональные власти принимают эти заявления, и потребовал по-внимательней отнестись к процессу и наладить работу так, чтобы людям было понятно, кто на что имеет право.
https://ria.ru/20240424/putin-1942058119.html
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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"Чего так мало-то?" – Путин о выплатах пострадавшим от паводков
"Чего так мало-то?" – Путин о выплатах пострадавшим от паводков
2024-04-24T17:30
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общество, оренбургская область, россия, курганская область, владимир путин, александр куренков (мчс), денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Общество, Оренбургская область, Россия, Курганская область, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Путин указал на низкий процент обработки заявлений пострадавших от паводков
Владимир Путин указал на низкий процент обработки заявлений при паводках