https://ria.ru/20240424/putin-1942073449.html

Путин призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков

Путин призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Путин призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков

Семьям участников специальной военной операции нужно уделить особое внимание, как и многодетным семьям, пострадавшим от паводков, заявил президент России... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:14

2024-04-24T16:14

2024-04-24T16:14

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

наводнения в россии — 2024

общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Семьям участников специальной военной операции нужно уделить особое внимание, как и многодетным семьям, пострадавшим от паводков, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, на наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции, …нужно обратить особое внимание так же, как и на семьи с детьми (пострадавшие от паводков – ред.). Тем более на многодетные семьи", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.

https://ria.ru/20240311/vyplaty-1932258381.html

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россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, общество