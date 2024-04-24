https://ria.ru/20240424/putin-1942073449.html
Путин призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков
Путин призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков
Семьям участников специальной военной операции нужно уделить особое внимание, как и многодетным семьям, пострадавшим от паводков, заявил президент России... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:14
2024-04-24T16:14
2024-04-24T16:14
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
наводнения в россии — 2024
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Семьям участников специальной военной операции нужно уделить особое внимание, как и многодетным семьям, пострадавшим от паводков, заявил президент России Владимир Путин. "Безусловно, на наших ребят, которые участвуют в специальной военной операции, …нужно обратить особое внимание так же, как и на семьи с детьми (пострадавшие от паводков – ред.). Тем более на многодетные семьи", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.
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россия, владимир путин, наводнения в россии — 2024, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Общество
Путин призвал уделить внимание семьям участников СВО из-за паводков
Путин призвал уделить особое внимание семьям участников СВО из-за паводков