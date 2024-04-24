https://ria.ru/20240424/putin-1942071370.html

Путин поручил организовать летний отдых детям из регионов с паводками

Путин поручил организовать летний отдых детям из регионов с паводками - РИА Новости, 24.04.2024

Путин поручил организовать летний отдых детям из регионов с паводками

Президент России Владимир Путин поручил организовать летний отдых детям из регионов, пострадавших из-за паводков. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:06

2024-04-24T16:06

2024-04-24T16:07

общество

россия

краснодарский край

евпатория

владимир путин

татьяна голикова

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил организовать летний отдых детям из регионов, пострадавших из-за паводков. "В таких случая мы организовывали отдых детей. Я просил бы вас тоже проработать этот вопрос с коллегами в регионах, с руководителями регионов посмотреть. Сейчас весна, длинные майские праздники. Поэтому там, где люди хотят, нужно организовать отдых детей и сделать это как можно быстрее", - сказал Путин на совещании по ликвидации паводков, обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой. В свою очередь Голикова сообщила, что в Краснодарском крае и Евпатории подготовлены 25 тысяч мест. "В принципе по заявкам наших коллег готовы отработать, они могут буквально сегодня направить это", - ответила Голикова. Кроме того, она рассказала, что на этой неделе проводит всероссийское совещание по летнему отдыху, где также будут рассмотрены дополнительные вопросы. "Прямо сейчас с коллегами отработайте это", - добавил Путин. -0-

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

https://ria.ru/20240409/volodin-1938831914.html

россия

краснодарский край

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общество, россия, краснодарский край, евпатория, владимир путин, татьяна голикова