https://ria.ru/20240424/putin-1942064194.html
Путин призвал подойти неформально к выплатам пострадавшим из-за паводков
Путин призвал подойти неформально к выплатам пострадавшим из-за паводков - РИА Новости, 24.04.2024
Путин призвал подойти неформально к выплатам пострадавшим из-за паводков
К выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей, заявил президент... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:52
2024-04-24T15:52
2024-04-24T15:52
россия
общество
владимир путин
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. К выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обязательно на этот вопрос посмотреть повнимательнее и неформально его решить, этот формализм в данном случае ничего общего не имеет с теми мерами государства, которые направлены на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направлены на соблюдение социальной справедливости, обязательно надо это порешать", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. Он попросил участников совещания не проходить мимо этой проблемы и отдельно об этом доложить.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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россия, общество, владимир путин, наводнения в россии — 2024
Россия, Общество, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024
Путин призвал подойти неформально к выплатам пострадавшим из-за паводков
Путин: к выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. К выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей, заявил президент России Владимир Путин.
"Нужно обязательно на этот вопрос посмотреть повнимательнее и неформально его решить, этот формализм в данном случае ничего общего не имеет с теми мерами государства, которые направлены на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направлены на соблюдение социальной справедливости, обязательно надо это порешать", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков.
Он попросил участников совещания не проходить мимо этой проблемы и отдельно об этом доложить.