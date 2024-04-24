https://ria.ru/20240424/putin-1942064194.html

Путин призвал подойти неформально к выплатам пострадавшим из-за паводков

Путин призвал подойти неформально к выплатам пострадавшим из-за паводков - РИА Новости, 24.04.2024

Путин призвал подойти неформально к выплатам пострадавшим из-за паводков

К выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей, заявил президент... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:52

2024-04-24T15:52

2024-04-24T15:52

россия

общество

владимир путин

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. К выплатам пострадавшим из-за паводков нужно подойти неформально, формализм не имеет ничего общего с мерами государства по поддержке людей, заявил президент России Владимир Путин. "Нужно обязательно на этот вопрос посмотреть повнимательнее и неформально его решить, этот формализм в данном случае ничего общего не имеет с теми мерами государства, которые направлены на поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направлены на соблюдение социальной справедливости, обязательно надо это порешать", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводков. Он попросил участников совещания не проходить мимо этой проблемы и отдельно об этом доложить.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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россия, общество, владимир путин, наводнения в россии — 2024