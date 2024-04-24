https://ria.ru/20240424/putin-1942038853.html

Путин заявил, что вся система публичной власти России должна работать четко

Путин заявил, что вся система публичной власти России должна работать четко - РИА Новости, 24.04.2024

Путин заявил, что вся система публичной власти России должна работать четко

Президент России Владимир Путин заявил, что вся система публичной власти в России должна работать слаженно и четко, прислушиваясь к людям. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:49

2024-04-24T14:49

2024-04-24T14:51

россия

тюменская область

владимир путин

политика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вся система публичной власти в России должна работать слаженно и четко, прислушиваясь к людям. "Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и чётко", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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россия, тюменская область, владимир путин, политика