https://ria.ru/20240424/putin-1942038853.html
Путин заявил, что вся система публичной власти России должна работать четко
Путин заявил, что вся система публичной власти России должна работать четко - РИА Новости, 24.04.2024
Путин заявил, что вся система публичной власти России должна работать четко
Президент России Владимир Путин заявил, что вся система публичной власти в России должна работать слаженно и четко, прислушиваясь к людям. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:49
2024-04-24T14:49
2024-04-24T14:51
россия
тюменская область
владимир путин
политика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что вся система публичной власти в России должна работать слаженно и четко, прислушиваясь к людям. "Главное, чтобы проблемы, с которыми люди сталкиваются, в том числе чрезвычайного характера, эффективно решались, чтобы к людям прислушивались, на их обращения своевременно и по делу реагировали, чтобы вся система публичной власти страны работала слаженно и чётко", - сказал Путин во время совещания в режиме видеоконференции по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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россия, тюменская область, владимир путин, политика
Россия, Тюменская область, Владимир Путин, Политика
Путин заявил, что вся система публичной власти России должна работать четко
Путин: вся система публичной власти России должна работать слаженно и четко