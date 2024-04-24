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Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран - РИА Новости, 24.04.2024
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09:53 24.04.2024 (обновлено: 09:54 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/putin-1941942228.html
Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран
Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран - РИА Новости, 24.04.2024
Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран
Защита информационной сферы от угроз актуальна для всех стран, крайне значима для обеспечения национальной безопасности, развития экономик, заявил президент... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T09:53
2024-04-24T09:54
россия
санкт-петербург
владимир путин
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Защита информационной сферы от угроз актуальна для всех стран, крайне значима для обеспечения национальной безопасности, развития экономик, заявил президент России Владимир Путин. Он выступил с видеообращением к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. "Знаю, что приоритетное внимание на вашей встрече будет уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. Тема - актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик", - сказал Путин. Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
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россия, санкт-петербург, владимир путин, безопасность
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Безопасность
Путин назвал защиту информационной сферы актуальной для всех стран

Путин: защита информационной сферы от угроз актуальна для всех стран

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Защита информационной сферы от угроз актуальна для всех стран, крайне значима для обеспечения национальной безопасности, развития экономик, заявил президент России Владимир Путин.
Он выступил с видеообращением к участникам XII международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
"Знаю, что приоритетное внимание на вашей встрече будет уделено вопросам защиты информационного пространства от внешних и внутренних угроз. Тема - актуальная для всех стран, крайне значимая для обеспечения национальной безопасности, социальной стабильности, развития экономик", - сказал Путин.
Встреча проходит в Санкт-Петербурге под эгидой Совета безопасности РФ.
Путин: Нужно повышать требования в сфере информбезопасности - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности
19 марта, 14:04
 
РоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинБезопасность
 
 
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